Landratsentschluss – 5,3 Millionen für Erweiterung der Kläranlage in Füllinsdorf Das Abwasser der Kläranlagen Bubendorf und Niederdorf soll künftig in Füllinsdorf gereinigt werden. Dafür hat der Landrat nun eine erste Finanzierungs-Tranche gesprochen.

Die ARA Ergolz 2 in Füllinsdorf wird ausgebaut. Foto: Tino Briner

Der Landrat ebnet den Weg für die Aufhebung der Baselbieter Abwasserreinigungsanlagen ARA Frenke 2 in Niederdorf und ARA Frenke 3 in Bubendorf. Das dortige Abwasser soll künftig nach Füllinsdorf geleitet werden. Das Parlament hat am Donnerstag 5,3 Millionen Franken für ein Vorprojekt gutgeheissen.

Der Landrat stimmte der Projektierung des Ausbaus der ARA Ergolz 2 in Füllinsdorf mit 71 zu 5 Stimmen bei 6 Enthaltungen zu.

Für Diskussionen sorgte im Parlament unter anderem, dass nach der Umsetzung des Projekts in Niederdorf und in Bubendorf kein gereinigtes Abwasser mehr in die Frenke fliessen würde. Mehrere Sprecherinnen und Sprecher verschiedenster Fraktionen wiesen darauf hin, dass die Frenke somit vor allem bei trockenem Wetter nicht unwesentlich weniger Wasser haben würde.

Neue Lösung kostet geschätzt über 100 Millionen

Bau- und Umweltschutzdirektor Isaac Reber (Grüne) betonte hingegen, dass das Projekt das Gewässer von Schadstoffen entlaste.

Der Baselbieter Landrat hatte im Oktober 2012 für die Neuordnung der Abwasserreinigung in den Frenketälern einstimmig Kredite von rund 52 Millionen Franken bewilligt. Entsprechend hätte unter anderem die ARA Frenke 3 in Bubendorf neu gebaut werden sollen. Die Regierung gab letzten April allerdings bekannt, auf das Projekt verzichten zu wollen. Dies unter anderem mit der Begründung, dass damit die Sicherheit der Abwasserentsorgung wesentlich verbessert werden könnte.

Die Gesamtinvestitionen für den Ausbau der ARA Ergolz 2, den Bau des Ableitungskanals und des Mischwasserbeckens bei der ARA Frenke 3 in Bubendorf werden von der Regierung auf brutto 101,6 Millionen Franken geschätzt.

SDA/kom

