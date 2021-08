Extremtemperaturen werden häufiger – 48,8 °C – hat Europa einen neuen Hitzerekord? Auf Sizilien sind 0,8 Grad mehr als jemals zuvor gemessen worden. Laut Klimaforschern dürfte auch die Schweizer Rekordtemperatur in Zukunft übertroffen werden. Joachim Laukenmann

Luft zufächeln schafft Erleichterung: In ganz Europa kam es in letzter Zeit zu Rekordtemperaturen. Foto: Keystone

Als bräuchte es noch Belege für die schnell voranschreitende Erderwärmung, purzeln derzeit die Hitzerekorde – teils werden alte Höchsttemperaturen geradezu pulverisiert.

So etwa beim nun möglicherweise für Kontinentaleuropa erreichten Rekord: Am 11. August stieg das Quecksilber einer Messstation bei Syrakus auf Sizilien auf 48,8 Grad Celsius. Das wäre ein Plus von 0,8 Grad gegenüber dem aktuell anerkannten Rekord von 48 Grad, aufgestellt am 10. Juli 1977 in Athen. Nun prüft die Weltorganisation für Meteorologie (WMO), ob die Messung der 48,8 Grad zuverlässig ist.