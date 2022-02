Schnitzelbank und Datenbank – 475 Comité-Bänke sind jetzt online Das über 100-jährige Schnitzelbank-Comité macht Bild-, Ton- und Filmdokumente der Öffentlichkeit kostenlos zugänglich. Dominik Heitz

Zahnstocher: Einer von mehreren Hundert Schnitzelbänken, die das Comité im Laufe seines über 100-jährigen Bestehens aufgenommen hat. Foto: Erwin Zbinden

Seit seiner Gründung im Jahr 1921 archiviert das Basler Schnitzelbank-Comité die schriftlichen Dokumente ihrer Schnitzelbank-Formationen. Das Resultat bis heute: rund 3000 Zeedel, 50’000 Verse, zahlreiche Bilddokumente sowie über 200 Stunden Ton- und Filmaufnahmen. Dazu zählen Ton- und Filmaufnahmen des Schweizer Radios, die bis in die 1940er-Jahre zurückreichen, und Filmdokumente des Fernsehens SRF ab 1968.

All diese Dokumente hat das Schnitzelbank-Comité digitalisiert und mit der Unterstützung von Gönnerinnen und Gönnern auf www.schnitzelbankbasel.ch für die Öffentlichkeit kostenlos zugänglich gemacht.

Derzeit seien alle Verse der Jahrgänge 2021 bis 2014 durchsuchbar, teilte das Schnitzelbank-Comité am Montag mit. Die Verschlagwortung der insgesamt 50’000 Verse erfolge in aufwendiger Handarbeit in mehreren Etappen und soll bis Ende 2023 abgeschlossen sein.

Die BaZ hat ein paar Schnitzelbänke ausgewählt. Dazu zählt auch das Anggebliemli, das mit seinem Drämmli-Vers Furore machte, aber 1975 auch mit einer anderen Strophe zum selben Thema Erfolg hatte. Sie geht so:

Jetz mache mer e glaine Quiz,

wisse Si, es git doo Bryys.

Kling-kling, s isch grien, koscht als wie meh

und kasch s nur no im Depot gseh.

D Bääredräggschlägger haben 1962 dazu gedichtet:

S Dram wird dyyrer, doch me spart,

well s jo gweenlig grad nit fahrt.

Auf den ersten Filmaufnahmen aus dem Jahr 1968 ist unter anderem Doggter h. c. zu sehen, einer der herausragenden Bänke seiner Zeit.

Zu den Grossen unter den Schnitzelbänken in den letzten 100 Jahren zählt auch die Standpauke. 1970 sang sie einen Vers, der heute wieder Aktualität gewinnt:

D Affe hänn jetz dr Plausch im Zolli!

S ney Huus und Klätterbäum ganz tolli!

Jetz stell dr vor no das Vergniege,

wenn die s Zivilschutzbiechli griege!

Sogenannte Schwoobe-Värs gibt es viele, eigentlich zu viele, denn nur wenige sind wirklich gut. Auf einem Video aus dem Jahr 1975 ist die Standpauke mit einem grossartigen Vers zu diesem Thema zu hören.

Nicht unterschlagen werden darf das Glepfschytt, neben dem Zyttigs-Anni eine der wenigen Schnitzelbänklerinnen. 19 Jahre lang prägte es das Schnitzelbankwesen. Im Jahr 1974 hat es einen frechen Vers über Teofilo Cubillas gesungen, damals der einzige Vollprofi in der Fussballmannschaft des FCB.

Der zweite Schitzelbank-Doggter nach dem Doggter h. c. ist der Doggter FMH. Seit 2005 ist er an der Basler Fasnacht unentwegt unterwegs und durchleuchtet alles, was Rang und Namen hat. Im Jahr 2019 nahm er sich unter anderem den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump vor. Seiner fachlichen Äusserung kann nicht widersprochen werden.

Dominik Heitz ist seit 1987 Redaktor bei der Basler Zeitung. Er widmet sich vor allem lokalen und kulturhistorischen Themen, betreut zudem die Basler Fasnacht und schreibt Porträts sowie Reportagen. Mehr Infos

