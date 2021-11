Dom-Abstimmung hat ein Nachspiel für die BLKB – 4500 Franken als Zeichen des guten Willens Auch nach dem Nein der Aescher Stimmberechtigten lässt das Referendumskomitee mit seiner Kritik an der Basellandschaftlichen Kantonalbank nicht locker. Offen ist, ob diese eine Genugtuungszahlung leistet. Thomas Dähler

Da glaubten sie in Aesch noch an ihr Dom-Projekt (von links): Ilja Schoilew (Häring AG), Gemeindepräsidentin Eveline Sprecher, Verwaltungsleiter Roman Cueni. Foto: Pino Covino

Es war ein Triumph des Referendumskomitees: Die Aescher Stimmberechtigten lehnten am 26. September mit einem Nein-Anteil von 60 Prozent den Kredit von 19,5 Millionen Franken für den Bau des Kultur- und Sportzentrums ab, das unter dem Namen Dom bekannt geworden war. Wer geglaubt hat, mit dem Abstimmungssieg beende das Referendumskomitee seine Tätigkeit, täuscht sich.

Auch nach dem Nein verlangt es von der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) eine Genugtuungszahlung von 4500 Franken für deren Einmischung in den lokalen Abstimmungskampf sowie eine Zusicherung, dass sich die Bank künftig an die Prinzipien der «Good Governance» hält, wie es das Komitee in seinem Brief vom 12. November an den Baselbieter Regierungsrat und die BLKB formuliert.