«Nur Ja heisst Ja»: Aktionskundgebung für die Umsetzung eines neuen Sexualstrafrechts in Bern (31. August 2021). Foto: Peter Schneider (Keystone)

430'000 – was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie diese Zahl sehen? Welche Assoziationen haben Sie dabei? Sagt Sie Ihnen etwas? Wenn nein, sind Sie leider bei weitem nicht allein. Doch ist es eine Zahl, die wir alle kennen sollten. Eine Zahl, die so beschämend, tragisch und erschreckend ist, dass wir alle wissen sollten, was sie bedeutet. Und dennoch weiss es fast niemand.