Auszug aus dem Badischen Bahnhof – 40 Jahre Förnbacher Theater enden mit einer offenen Zweierbeziehung Am Freitagabend fand die allerletzte Premiere der Theater Company neben den Gleisen der Deutschen Bahn statt: Das letzte erste Mal wurde mit Standing Ovations belohnt. Raphaela Portmann

Die gehörnte Ehefrau und der untreue Gatte: Kristina Nel spielt beide. Foto: Förnbacher

Eigentlich hätten sie aufgrund geplanter siebenjähriger Bauarbeiten am Bahnhof längst ausziehen müssen. Nach dem monatelangen Spielverbot hätte das Helmut Förnbacher Theater einen stillen Abgang gehabt: 25 Jahre am Spielort Badischer Bahnhof wären ausgefranst und ohne Abschluss versandet. Und mit ihnen vielleicht auch die 40-jährige Company.

Durch eine glückliche Fügung wurde den Schauspielern und Veranstaltern dieses trostlose Ende erspart. Und so war am Freitagabend die allerletzte Premiere am alten Spielort zu sehen: Die Komödie «Offene Zweierbeziehung – das Up-Date …!» erzählt die Geschichte einer verzweifelten Ehefrau und ihres Gatten, der ihr nur zu gerne Hörner aufsetzt.