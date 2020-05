Als der Ball noch rollte – 4. Mai 1982: Letzte Titelchance für Benthaus Nach 17 Jahren als Spieler und Trainer verlässt Helmut Benthaus den FC Basel im Sommer 1982 in Richtung Stuttgart. Zuvor setzt sich der FCB im Cup-Halbfinal aber noch gegen Delémont durch und darf auf einen Titel zum Abschluss hoffen. Tilman Pauls

Helmut Benthaus (links) wird am 6. Juni 1982 nach seinem letzten Einsatz als FCB-Trainer verabschiedet. Foto: Keystone

Die Saison 1981/82 ist eine denkwürdige für den FC Basel, denn nach 17 Jahren neigt sich eine Ära dem Ende entgegen. Es ist das letzte Jahr unter Trainer Helmut Benthaus. Und für einen kurzen Moment sieht es so aus, als könnte sich der Deutsche mit einem weiteren Titel aus Basel verabschieden. Nicht in der Meisterschaft, da landen die Basler am Ende auf dem 8. Rang. Aber im Schweizer Cup.

Im Halbfinal treffen die Basler am 4. Mai 1982 auf Delémont, und niemand erwartet, dass der Gastgeber aus der NLA gegen den Erstligisten ernsthafte Probleme bekunden würden. Doch es kommt anders: Die Gäste spielen im St.-Jakob-Park munter mit. «Zwischen den beiden Mannschaften war kein Klassenunterschied festzustellen», schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am nächsten Tag.

Selbst nach der frühen Führung durch Maissen ist das Spiel weiter umkämpft, und der Aussenseiter wahrt seine Chancen bis zuletzt. Erst in der Schlussphase sorgen ein Eigentor durch Spieler-Trainer Schribertschnig und ein Treffer von Sutter für den elften Finaleinzug in der Geschichte des FCB. Für Benthaus ist es nach sieben Schweizer Meisterschaften die Chance auf den dritten Erfolg im Schweizer Cup.

Doch im Endspiel warten dann der FC Sion und ein Mythos, der in der Saison 1981/82 für die Basler noch nicht zu überwinden ist.

FC Basel - SR Delémont 3:0 (1:0)

St.-Jakob-Park. – 10’200 Zuschauer. – 23. Maissen 1:0. Schribertschnig (Eigentor) 0:2. 90. Sutter 3:0.

FCB: Küng; Stohler; Maradan, Duvernois, Graf (46. Demarmels); Lüthi, Von Wartburg, Jeitziner; Sutter, Maissen, S. Ceccaroni (76. Mullis).

