Als der Ball noch rollte – 4. Juni 1997: Die Jungen sollen es richten Im letzten NLA-Finalrundenspiel gegen den FCZ fehlen dem FCB gleich elf Stammspieler. Dominic Willimann

Remo Buess ist einer derjenigen Nachwuchsspieler, die gegen Zürich Erfahrungen auf höchster Stufe sammeln dürfen. Foto: Werner Getzmann (Keystone)

Adrian Knup weilt bereits in den Ferien. Massimo Ceccaroni ist gesperrt. Alex Nyarko und Samir Tabakovic fehlen krank. Stefan Huber plagen Fussprobleme. Und, und, und … Elf FCB-Stammspieler können bei der Saisonderniere 1997 auf dem Letzigrund nicht mittun. So bleibt Interimstrainer Salvatore Andracchio nichts anderes übrig, als auf den Nachwuchs zu setzen. Der FCB reist mit dem «letzten Aufgebot» an die Limmat.

So stehen beim FCB vier Spieler auf dem Rasen, die im selben Stadion wenige Tage zuvor das Blue-Stars-Turnier für U-20-Teams gewonnen haben. Zudem sitzen mit Alex Frei, Luis Calapes und Marco Tschopp drei weitere Junioren auf der Ersatzbank. Besonders unerfahren ist der rotblaue Defensivbund: Um den routinierten Libero Franco Foda verteidigen die Junioren Oliver Stöckli (Goalie) sowie Remo Buess und Yannick Hasler (in seinem fünften und letzten NLA-Spiel) als Manndecker.

Platzwahl: Fischer vs. Giallanza

Diese Formation ist ungewohnt wie auch die Tatsache, dass Gaetano Giallanza als Captain aufläuft und für Rotblau zur Platzwahl gegen Zürichs Urs Fischer antritt. Der «junge» FCB macht seine Sache aber ganz ordentlich. Am Ende steht ein 1:1-Remis, das nichts daran ändert, dass Basel die Finalrunde auf dem letzten Platz beendet.

Danach geniessen die Spieler eine Mini-Pause von zehn Tagen, ehe die Saisonvorbereitung 1997/98 aufgenommen wird. Eine Spielzeit, in der die Basler Junioren, die Nachwuchsmeister geworden sind, sich auf höchster Ebene erneut zeigen wollen.

FC Zürich - FC Basel 1:1 (0:0)

Tore: 50. La Placa 0:1. 74. Studer 1:1.

Basel: Stöckli; Foda; Hasler, Buess; La Placa (78. Tschopp), Falub, Konde, Zuffi; Frick; Giallanza, Hakan Yakin (61. Armentano).

Bemerkungen: Basel ohne Disseris, Salvi, Grüter, Henry, Poulard, Orlando (alle verletzt), Ceccaroni (gesperrt), Nyarko, Tabakovic (krank), Knup (Ferien) und Huber (wegen Fussproblemen nur Ersatzgoalie).

Noch ruht die Super League – aber nicht bei der BaZ. Wir blicken jeden Tag auf die Begegnung eines Basler Vereins am entsprechenden Datum zurück. So lange, bis der Ball endlich wieder rollt.