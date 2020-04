Als der Ball noch rollte – 4. April 2013:

Verschobene Grenzen Der FC Basel eliminiert in den Viertelfinals der Europa League den Tottenham Hotspur FC. Er dringt in Gefilde vor, die so noch von keinem anderen Schweizer Club erfahren wurden. Oliver Gut

Goalie Brad Friedel könnte auch einfach stehen bleiben. Tut er aber nicht. Und der FCB zieht dank Marcelo Diaz’ Elfmeter per Kurzentscheidung in die Halbfinals der Europa League ein. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Es gibt ganz viele Geschichten, die sich von diesem Vergleich erzählen lassen. Jene von Fabian Frei zum Beispiel, der im Hinspiel zum zweiten Mal überhaupt auf der Sechser-Position eingesetzt geworden ist, in London überragend spielt und den Auftritt mit einem Tor krönt. Oder jene von Alex Frei, im Rückspiel: Jenem Alex Frei, der bereits unterwegs nach Luzern ist, um dort Sportdirektor zu werden. Und der irgendwann eingewechselt wird. Und der noch etwas später, als es darum geht, wer im Elfmeterschiessen der fünfte Basler Schütze gewesen wäre, gesteht, dass es sich dabei nicht um ihn gehandelt hätte – der Druck wäre ausnahmsweise zu gross gewesen für den etatmässigen Elfer-Treter.

Dass es nicht dazu kommt, dass man das herausfindet, liegt am Tottenham Hotspur FC. Schon da ist dieser Club eine grosse Nummer in der Premier League. Doch das vermag er in zwei Viertelfinal-Partien der Europa League gegen einen unglaublich leidenschaftlichen FC Basel nicht zu beweisen. Und dann, als es zweimal 2:2 steht, die Verlängerung vorbei ist und das Elfmeterschiessen folgt, da fehlt es ihm an Nerven und Präzision.

Ganz anders macht es einer, der sich in seiner Zeit beim FC Basel das eine oder andere Mal genervt haben dürfte: Marcelo Diaz ist am Ende derjenige, der die Entscheidung auf dem Fuss hat. Er wählt weder die linke noch die rechte Ecke, sondern schiesst das Leder einfach hoch in die Mitte. Unter die Latte und hinein in die Basler Glückseligkeit.

Den Jubel vor den Fans, den hält danach FCB-Goalie Yann Sommer per Handy fest. Und die unendliche Geschichte des FCB erlebt danach noch die internationalen Spiele Nummer 19 und 20 in dieser Saison. Der FCB steht in den Halbfinals der Europa League. Er ist in Gefilde vorgedrungen, die so zuvor noch kein anderer Schweizer Club hat erfahren dürfen. (olg)

FC Basel – Tottenham Hotspur 2:2 (1:1); 4:1 n. P.

Tore: 23. Dempsey 0:1. 27. Salah 1:1. 49. Dragovic 2:1. 83. Dempsey 2:2.

Penaltyschiessen: Schär 1:0, Huddlestone - (Sommer hält); Streller 2:0, Sigurdsson 2:1; Fabian Frei 3:1, Adebayor 3:1 (Adebayor verschiesst); Diaz 4:1.

FCB: Sommer; Philipp Degen, Schär, Dragovic, Park; Elneny, Fabian Frei; Serey Die (58. Diaz); Salah (111. Frei), Stocker (71. Steinhöfer); Streller.

Tottenham: Friedel; Walker, Dawson, Vertonghen, Naughton (79. Assou-Ekotto); Parker (78. Huddlestone); Dempsey, Dembélé (59. Carroll), Holtby, Sigurdsson; Adebayor.