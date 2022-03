Von Kopf bis Fuss: «Absolute Beginner» – 39 und noch ungeküsst Keinerlei sexuelle Erfahrungen gemacht zu haben, gilt ab einem bestimmten Alter als Seltenheit. Doch nicht alle Betroffenen leiden zwingend unter der Situation. Silvia Aeschbach

Spätzünder oder asexuell? Szene aus «The 40 Year-Old Virgin». Foto: Netflix

Kürzlich hatte ich wieder einmal Lust, das «Absolute Beginners»-Video von David Bowie anzuschauen. Irgendwie aber landete ich auf dem Youtube-Kanal von Jana Crämer, einer deutschen Buchautorin und Influencerin. Die 39-Jährige war in den letzten Jahren regelmässig mit Themen rund um #Bodypositivity in den Medien. Dies, weil die ehemalige Musikmanagerin jahrelang unter schwerer Bulimie litt. Mit der Thematisierung ihrer Essstörung in den sozialen Medien will sie vor allem jungen Frauen Hilfestellung geben, die unter dem Gefühl leiden, den heutigen Idealvorstellungen eines weiblichen Körpers nicht zu genügen.