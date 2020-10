Initiative eingereicht – 3700 Basler wollen einen emissionsfreien Kanton In vier Monaten sind mehr Unterschriften als nötig für die Klimagerechtigkeit zusammengekommen. «Basel ist prädestiniert für die Pionierrolle», sagt SP-Grossrätin und Mitinitiantin Sarah Wyss. Doch wie stellt sie sich das vor? Jan Amsler

Am Ende sind alle vernetzt: Ein Tanz umrahmt die Einreichung der Klimagerechtigkeitsinitiative beim Rathaus in Basel-Stadt. Foto: Kostas Maros

Mittwoch, 15 Uhr, Marktplatz: Ein Dutzend Tänzerinnen und Tänzer bewegt sich, begleitet von Trommel und Akkordeon, in übergrossen Schritten nach vorn. Sie drehen sich zur Seite in die Hocke. Wieder aufgerichtet, tänzeln sie in kleinen Schrittchen zurück.

Diese Showeinlage umrahmt einen sonst eher trockenen Vorgang: Das Komitee der Klimagerechtigkeitsinitiative Basel 2030 reicht seine gesammelten Unterschriften ein. In den vergangenen vier Monaten konnte es 3700 Menschen aus dem Kanton davon überzeugen, für das Anliegen einzustehen. Das ist respektabel, wenn man bedenkt, dass die Corona-Pandemie nicht nur zu Zurückhaltung im zwischenmenschlichen Austausch führte, sondern auch von der Klimathematik ablenkte.

Sie tanzen für die Klimagerechtigkeit. Video: Kostas Maros

Erstaunlich ist das Sammelergebnis auch, weil die Initiative Radikales fordert. So soll in der Verfassung festgeschrieben werden, dass Parlament und Regierung dafür sorgen, den Treibhausgasausstoss in Basel-Stadt auf netto null zu senken – und das bis 2030. Weiter soll der Kanton nach seinen Möglichkeiten dazu beitragen, dass die globale Erwärmung 1,5 Grad nicht übersteigt.

Zuschauer weichen zurück

Im zweiten Teil der Aufführung auf dem Marktplatz vernetzen sich die einzelnen Tänzer mit einem Seil. Kinder singen «Laufed e bitzli, Biireschnitzli», während sich das Netzwerk auf den Weg ins Rathaus macht, wo die Initiative überreicht wird. Die Botschaft ist klar: Gemeinsam für die Kinder, die Welt von morgen. «Beim Tanz ging es auch darum, Hindernisse zu überwinden, der Realität ins Auge zu blicken und in Aktion zu treten», fasst David Metzger zusammen, der Fragen zur Aktion beantwortet. Ob es so gewollt war, dass das Publikum von den Tänzern mit ihren grossen Schritten auch zurückgedrängt wurde? Jedenfalls sind die Zuschauer in den vorderen Reihen gewichen, und manch einer dürfte sich angegriffen gefühlt haben. Das gilt auch für jene, die sich im Moment nicht vorstellen können, wie das Ziel denn erreicht werden soll, ohne dass man die eigenen Bedürfnisse massiv zurückschrauben muss.

Kinder überreichen die 3700 Unterschriften der Klimagerechtigkeitsinitiative. Foto: Kostas Maros

Die Initiative selber gibt keine konkreten Massnahmen, sondern nur Leitprinzipien vor. In den Augen von Sarah Wyss, SP-Grossrätin und Mitglied des Initiativkomitees, liegt der Ball jetzt bei der Politik: «Nun sind Parlament und Regierung am Zug für Vorschläge.» Eine erste Reaktion müsse in spätestens sechs Monaten erfolgen. Sollte ein Gegenvorschlag unterbreitet werden, wolle das Komitee überprüfen, ob sein Ziel damit erreicht werden könne. Wie man mit der Initiative dann weiter verfahren will, ob sie etwa zur Volksabstimmung gelangt oder zurückgezogen wird, sei bewusst offengelassen, sagt Wyss.

«Müssen in Basel beginnen»

Sie sehe zwar die Problematik, dass die Umsetzung noch unklar ist. Doch als utopisch will sie die Zielsetzung nicht bezeichnen: «Wir müssen dort anfangen, wo wir können, und in Basel beginnen. Wir waren der erste Kanton, der den Klimanotstand ausgerufen hat – Basel ist prädestiniert für die Pionierrolle.» Ideen lägen vor, nun müsse die Politik «das Bouquet an Vorschlägen» zusammenstellen. Sie selber setzt auf den technologischen Fortschritt und dessen Einfluss etwa auf Mobilität, Energiegewinnung, Recycling und Gebäudebewirtschaftung.

Die andere Möglichkeit, nämlich dass die Politik die Initiative einfach zur Ablehnung empfiehlt und es auf einen Volksentscheid ankommen lässt, scheint für sie keine Option zu sein. Wie es weitergeht, hängt wesentlich von den Mehrheitsverhältnissen in Regierung und Parlament ab – deren Vertreter am 25. Oktober bekanntlich neu gewählt werden.