Hoher Anstieg in Basel-Stadt – 36 Prozent mehr Arbeitslose als vor einem Jahr Die Arbeitslosenquote steigt in Basel-Stadt stärker als im Schweizer Durchschnitt. Im Baselbiet ist die Lage deutlich weniger dramatisch.

In Basel steigt die Arbeitslosenzahl schneller als im Baselbiet. Christoph Stulz

Die Arbeitslosigkeit hat im Mai wegen der Coronakrise auch in den beiden Basel zugenommen. In Basel-Stadt stieg die Arbeitslosenquote von 3,8 auf 4,0 Prozent und in Baselland von 2,6 auf 2,7 Prozent. Landesweit wurde ein Anstieg von 3,3 auf 3,4 Prozent verzeichnet.

Im Kanton Basel-Stadt waren Ende Mai 4114 Menschen als arbeitslos gemeldet. Das sind 140 mehr als einen Monat zuvor und 1101 mehr als Ende Mai 2019. Das entspricht einem Plus von 36,5 Prozent.

Im Kanton Baselland stieg die Zahl der Arbeitslosen innerhalb eines Monats um 99 auf 4043. Gegenüber dem Vorjahresmonat weist die am Dienstag veröffentlichte Arbeitslosenstatistik des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) einen Anstieg um 1319 aus.

Zugenommen hat in beiden Kantonen auch die Zahl der registrierten Stellensuchenden. In Basel-Stadt stieg sie um 153 auf 6080, in Baselland um 104 auf 6372. Gleichzeitig verringerte sich das Angebot an offenen Stellen. Im Stadtkanton sank es um 51 auf 613 Stellen, im Baselbiet um 122 auf 594 Stellen.

155'998 Arbeitslose in der Schweiz

National stieg die Arbeitslosenquote von 3,3 Prozent auf 3,4 , wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag mitteilte. Um saisonale Faktoren bereinigt lag sie bei ebenfalls 3,4 Prozent nach 3,1 Prozent im Vormonat.

Die Quote erreichte damit den höchste Wert seit Februar 2017. Allerdings war der Anstieg nicht mehr so drastisch wie im Vormonat, als die Arbeitslosenquote auf 3,3 von 2,9 Prozent gesprungen war. Vor der Krise – im Februar – hatte sie noch bei 2,5 Prozent gelegen, im letzten Sommer war sie sogar auf ein Mehrjahrestief von 2,1 Prozent gesunken.

Am stärksten von Arbeitslosigkeit betroffen ist das Gastgewerbe. Die Arbeitslosenquote liegt bei 10 Prozent, Sie hat sich beinahe verdoppelt. Allein in dieser Branche sind über 18’000 Menschen ohne Arbeit.

Ökonomen hatten im Vorfeld für den Mai zum Teil mit einem noch höheren Wert gerechnet. Von der Nachrichtenagentur AWP befragte Experten hatten Werte zwischen 3,4 und 3,8 Prozent geschätzt. Insgesamt waren Ende Mai 155'998 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) arbeitslos gemeldet. Das waren 2'585 mehr als noch im Vormonat.

( SDA )