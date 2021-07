BaZ-Sommersprossen-Wettbewerb – 36-mal ein Ferien-Mimpfeli der speziellen Art Am Montag beginnt das traditionsreiche BaZ-Ferien-Quiz: die Sommersprossen. 36 Buchstaben gilt es zu finden, die einen Satz mit 6 Wörtern ergeben. -minu

Seit über 30 Jahren schärft Kolumnist -minu mit seinem Sommersprossen-Wettbewerb die Sinne der BaZ-Leserschaft. Foto: Kostas Maros

Koffer packen: Schnorchel … Sonnenbrille … Einschlaftüchlein (was nützt dir der schönste Ferienort, wenn du nachts wach liegst, weil das fremde Kissen dir Albträume bringt).

Dann natürlich: letzte Anweisungen an die liebe Nachbarin: «Nur einmal wöchentlich ein Löffelchen mit Wasserflöhen für Heinrich. Sonst Granulat …» Heinrich ist eine Sumatrabarbe. Nach drei Tagen bereits schwimmt Heinrich auf dem Rücken. Heimweh nach Mutti? Zu viele Wasserflöhe? Die Nachbarin ist in Panik: Wo bekommt sie jetzt eine blaue Sumatrabarbe her?

Dann Küsschen und Mahnung an die Omi im Altersheim: «Wir sind bald wieder zurück. Versuche, mit den Pflegerinnen nett zu sein. Sie haben es auch nicht einfach …» – «WIR AUCH NICHT», knurrt die Omi. Und: «WIE KÖNNT IHR ZU DIESEN ZEITEN NUR VERREISEN?»

Das ist es doch: Man kann wieder. Sogar Rimini, Lesbos und der weisse Sand von Sharm al-Sheikh liegen drin. GUT. ES IST EINE KLEINERE PROZEDUR, BIS MAN DORT ANKOMMT. ABER KOLUMBUS IST AUCH NICHT IN EINEM TAG NACH AMERIKA GESEGELT!

Bündelidaag also – so heisst der heutige Wonne-Samstag in unserer Stadt. Und kaum einer kennt noch das alte Lied, das wir als Dreikäsehoch geträllert haben:

S Bündeli uff em RuggeS Stäggli in dr HandAadieu liebi MammeY gang ins Schwoobeland.

Das war noch vor dem Tramzug nach Weil!

Bündelidaag – das ist wie ein dreistöckiges Tiramisù. RUNDUM GENUSS. Endlich: auspennen! Keine nervenden Mathematikformeln, die eh keiner braucht. Und viel Zeit für all die Facebook-Kontakte: «HALLO – ICH BIN HIER, WO BIST DU?»

Natürlich ist es nicht der Ferienauftakt von früher. Die Viren lauern immer noch und überall – BIG SHIT. Corona wurde bis heute noch nicht in der Zwangsjacke abgeführt. Aber unsere Zwangsjacken wurden gelockert. Immerhin. Ein Schritt zum früheren Alltag ist gemacht worden. Man trifft einander zum Grillen ohne Maske. Und selbst der 50. Geburtstag von Onkel Hubert darf endlich nachgefeiert werden (allerdings ohne Männerchor).

Ferien daheim

Viele haben also gepackt. Stehen am Bahnhof – oder in der Autoschlange nach Süden. Bereits das erste Lamento: «Ach, war das zu Beginn von Corona wunderbar: keine zugemüllten Strassen. Leere Züge. FREIE FAHRT!»

Bündelidaag ist meistens mit viel Stress verbunden. Der Umsatz an Valium verdoppelt sich – und oft ist dieser Samstag nicht nur der Anfang in die Ferienwoche. Sondern auch der Grundstein zu einer späteren Scheidung. («WESHALB HAST DU DAS HOTEL NICHT VORBESTELLT – ICH JEDENFALLS ÜBERNACHTE NICHT IN EINEM FIAT 500!»)

Wie viel schöner ist es daheim: eigenes Doppelbett. Kein Etagenbad. Und kein Schwein rümpft die Nase, wenn du in zu engen Bermudas und dem alten Daisy-Duck-Sommershirt am Tisch anschlarpst.

Ferien daheim sind die allerschönsten. Alles kann – nichts muss. Kommt hinzu, dass Basel und die Umgebung ein kleines Paradies sein können: für Kunstfreaks und Gourmets, Rheinschwimmer und Altstadtbummler. Jeder Ferienmoment ist ein ganz spezieller Augenblick – und eben solche 36 Augenblicke haben wir für Sie zusammengestellt. Wie jedes Jahr. Denn Bündelidaag ist auch der Startschuss zur Sprossenzeit. 36-mal ein Ferien-Mimpfeli der speziellen Art: kleine Kostbarkeiten mit einer drei, vier Sätze langen Kurzgeschichte.

Die Sprossen wachsen vielleicht in Ihrem Nachbarsgarten. Oder Sie kommen auf dem Arbeitsweg daran vorbei. Jedenfalls: Es ist auch dieses Jahr ein Sammelsurium an Basler Kleinigkeiten, die gross von sich reden machen. Und den näheren Blick lohnen.

Neue Wege

Begonnen hat die Serie vor über 30 Jahren. Damals hat bereits das Hotel Les Trois Rois mit einer Übernachtung und einem Basel-Weekend als Hauptpreis gelockt. Nach Corona gehen wir neue Wege: Dem Gewinner des Sprossenwettbewerbs winkt wieder ein exklusives Wochenende. Und zwar im neuen Hotel Märthof – mitten im Herzen von Basel. Natürlich wird auch ein exklusives Nachtessen angehängt – im Restaurant Bohemia. Mit allem Drum und Dran.

Aus Corona-Gründen wollten wir die Beizer als Sponsoren nicht drängen. Sie haben es schwer genug. Die Têtes-à-Têtes in den Basler Restaurants fallen somit weg – dafür offeriert die BaZ als weitere Preise fünf Pro-Innerstadt-Gutscheine im Wert von 150 Franken.

Mitmachen lohnt sich also.

Natürlich geht es nicht nur ums Gewinnen. Vielmehr wollen wir sie 36-mal in Basel an die unscheinbaren Ecken dieser Stadt führen, an denen man ansonsten achtlos vorbeigeht. Und natürlich sind Fehler wie jedes Jahr vorprogrammiert – ein fehlerloses Sprossenjahr wäre ein Novum.

36 Buchstaben gilt es herauszufinden, um den Sprossensatz zu lösen. Collage: Stephan Havasi

Der Sprossensatz wird dieses Jahr 36 Buchstaben haben. Er ist unterteilt in 6 Wörter. Und diese spiegeln unsere momentanen Gefühle wider.

Am Montag geht es los. Im Kleinbasel. Vor einem rosa Haus mit ganz speziellen Fensterläden.

Onlineleser finden die Wettbewerbsfragen auch auf BaZ online (www.bazonline.ch)

Also: ab gehts. Wir freuen uns auf Montag. Und auf die ganze Sprössler-Familie

