Sicherung des Rheinufers – 350 Tonnen Granit gegen die Kraft der Wassermassen Nach dem Hangrutsch am Rhein sichert das Tiefbauamt den Böschungsfuss mit tonnenschweren Granitblöcken. Bis zum Wochenende sollte die Grenzacherstrasse wieder befahrbar sein. Daniel Wahl

War schon länger als Gefahrenzone ausgeschildert: Die Abbruchkante an der Grenzacherstrasse auf Höhe des Stadions Rankhof. Film: Daniel Wahl

Die Spuren, die der reissende Rhein irgendwann in den frühen Morgenstunden des vergangenen Freitags hinterlassen hat, sind deutlich zu sehen. Auf Höhe des Stadions Rankhof zeigt das steile Ufer eine blanke Geländeglatze und ein höhlenartiges Loch. Dort hat die Strömung den Böschungsfuss unterspült. Neben der Narbe dümpelt unrettbar der dritte Fischergalgen im Wellenschlag des Rheins. Er ist zerstört, wurde aber nicht mitgerissen wie seine beiden Nachbarn.

Über ihm, auf der Grenzacherstrasse, ist das Basler Tiefbauamt inzwischen mit Baumaschinen aufgefahren. Das Gelände wurde mit Absperrbändern eingezont und alles mit «Lebensgefahr» ausgeschildert. So schlimm kann es aber nicht sein. Genau in dieser Gefahrenzone steht nämlich der schwere Pneukran von Musfeld, hat seinen Ausleger ausgefahren und pustet schwarze Russwolken in die Luft.