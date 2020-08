Neue Eisenbahnverbindung – 35 Millionen für 900 Meter Schiene Die Schweizerischen Rheinhäfen setzen auf den Schienenverkehr. Mit der Südanbindung wurde eine wichtige Lücke der Hafenbahn geschlossen. Kurt Tschan

Mit der Diesellok zum Muttenzer Auhafen: Florian Röthlingshöfer, VR-Delegierter der Hafenbahn Schweiz AG, Hafendirektor Hans-Peter Hadorn und Regierungsrat Thomas Weber (v.l.). Foto: Pino Covino

Die Fahrt dauert nur wenige Minuten. 900 Meter ist die Südanbindung der Hafenbahn lang. Und trotzdem ist sie von grosser Bedeutung. «Die neue Verbindung stärkt die Rheinhäfen, das Industrieareal Schweizerhalle und Salina Raurica, aber auch den Kanton Baselland als Ganzes», sagte der Baselbieter Volkswirtschaftsdirektor Thomas Weber bei der feierlichen Inbetriebnahme.

«Ziel der neuen Verbindung ist die Absicherung der Landesversorgung durch einen redundanten Anschluss zum Hafenbahnhof Birsfelden/Auhafen Muttenz», ergänzte der Direktor der Schweizerischen Rheinhäfen, Hans-Peter Hadorn. Der frühere SBB-Manager, der Ende Jahr altershalber zurücktritt, hat sich damit einen Eintrag ins Geschichtsbuch gesichert. «Die letzte reine Güterbahn in der Schweiz wurde vor 45 Jahren in Betrieb genommen», sagte er. Die Hafenbahn ist zu 100 Prozent eine Tochtergesellschaft der Schweizerischen Rheinhäfen.

Mit der nun geschlossenen Lücke, so ist er überzeugt, werden Schiff und Bahn im Logistik-Hotspot der Schweiz weiter gestärkt. Auf dem gut 50 Kilometer langen Schienennetz werden jährlich 3,5 Millionen Tonnen Güter transportiert. Zwei von drei Gütern, die auf ein Schiff gelangen oder davon wegtransportiert werden, sind mit der Bahn unterwegs, was sich in einer positiven Ökobilanz niederschlägt. Beide Hafenbahnhöfe liegen überdies gut erreichbar am Schienengüter-Verkehrskorridor Rotterdam–Basel–Genua und bieten den Eisenbahnverkehrsunternehmen einen offenen Netzzugang an.

Die Baukosten von 35 Millionen Franken sind zwar hoch, belasten die Rheinhäfen aber nicht. Diese werden über die Leistungsvereinbarung zwischen der Hafenbahn und dem Bundesamt für Verkehr vom Bund getragen. «Ausschlaggebend war eine Kosten-Nutzen-Analyse», sagt Hadorn. Durch das neue Teilstück dürften in den nächsten Jahren 10 bis 20 Prozent mehr Güterzüge auf dem Netz der Hafenbahn zirkulieren. Aktuell sind es 13'000 pro Jahr.

Schutzwannen dienen als unterirdische Brücken

Vor allem in Schweizerhalle ist das Wachstumspotenzial gegeben, wie Hadorn bestätigt. In kleineren Containern werden zunehmend Produkte aus der Spezialitätenchemie direkt auf die Schiffe verlagert. «Gefahrenguttransporte auf Schiffen sind sicherer als auf der Strasse», sagt er. Dort seien diese in vielen Fällen sogar verboten.

Kunden in Schweizerhalle erhielten durch die Südanbindung neue Möglichkeiten, sagte Guido Zimmermann, der Leiter des Getec-Parks. Die deutsche Getec-Gruppe hat vor einiger Zeit den früheren Infrapark von Clariant und somit Teile des Industriestandorts Schweizerhalle erworben . «Wir sind hier, mitten im Herzen von Europa, perfekt trimodal mit Strasse, Schiene und Wasser verbunden», sagte er. Im Getec-Park werden nicht nur Medikamente hergestellt, sondern auch Inhaltsstoffe für Batterien und Reifenbestandteile auf der Basis nachwachsender Rohstoffe.

Testfahrt mit Prominenz und in Zeiten von Corona. Hafendirektor Hans-Peter Hadorn (links) und der Baselbieter Regierungsrat Thomas Weber (2.v.r.). Foto: Kurt Tschan

Der Bau des 900 Meter langen Teilstücks dauerte drei Jahre und entpuppte sich als heikel. «Wir befinden uns hier in der Grundwasserschutzzone», sagte Florian Röthlingshöfer. Der Delegierte des Verwaltungsrats der Hafenbahn erwähnte etwa den Bau von zwei Wannenelementen im Süden und Norden. Diese schützen das Grundwasser bei einer allfälligen Havarie. In der Hard, die sich in der Nähe befindet, wird das Trinkwasser für die Stadt Basel aufbereitet – immerhin 14 Millionen Kubikmeter pro Jahr.

Die Wannen sind zudem so konzipiert, dass sie sich auch als unterirdische Zugsbrücken für den Fall eignen, dass sich das Gelände absenken sollte. Dolinen in Form von Senken sind für das Gebiet typisch. Insgesamt wurden 17'000 Kubikmeter Beton und 12’450 Tonnen Stahl für das kurze Teilstück benötigt.

Grüne und Juso für Hafenbecken 3

Die Inbetriebnahme der Südanbindung könnte eines von zwei Highlights von Hafendirektor Hadorn kurz vor seiner Pensionierung werden. Am 29. November befinden die Basler Stimmberechtigten über das neue Hafenbecken 3, gegen welches das Referendum zustande gekommen war. Die Chancen für ein Ja sind in den letzten Tagen deutlich gestiegen: So befürworten sowohl die Grünen als auch die Juso den Bau in Zusammenhang mit Gateway Basel Nord.

Bei den Grünen, so Grossrat Jérôme Thiriet, habe die Vorlage zu einer Grundsatzdiskussion geführt. Auf der einen Seite habe der Schutz einer wertvollen Trockenwiese gestanden. Auf der anderen Seite die Weiterentwicklung einer ökologischen Wirtschaft. Letztlich habe eine klare Mehrheit für den Bau des Hafenbeckens 3 gestimmt.