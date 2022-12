Prozess in den USA – 34 Jahre wurde er gejagt, jetzt kommt er vor Gericht Der Bombenbauer des Attentats von Lockerbie wird in den USA den Richtern vorgeführt. Der mutmassliche libysche Terrorist tötete 270 Menschen in einem Flugzeug über Schottland. Fabian Fellmann aus Washington

Ein Foto von der Absturzstelle im schottischen Lockerbie, nachdem am 21. Dezember 1988 eine Bombe an Bord der Pan-Am-Maschine explodiert war. Foto: Martin Cleaver (AP)

38 Minuten nach dem Start von Flug Pan Am 103 von London nach New York explodierte die Bombe über Lockerbie in Schottland, 270 Menschen kamen ums Leben, zwei Drittel davon Amerikaner. Es war das tödlichste Terrorattentat auf US-Bürger bis zu den Anschlägen am 11. September 2001, doch seine Hintermänner blieben lange im Dunkeln.

Nun, 34 Jahre nach dem Attentat von 1988, muss sich einer der Tatverdächtigen in den Vereinigten Staaten dafür verantworten, nach jahrzehntelanger Detektivarbeit. Die US-Behörden haben am Sonntag bestätigt, Abu Agila Mohammad Mas’ud in Gewahrsam genommen zu haben. Wo er sich befand, teilten sie nicht mit, lediglich, dass er in die Vereinigten Staaten gebracht werde, wo er in der Hauptstadt Washington vor ein Bundesgericht gestellt werde. Wie die Amerikaner Mas’ud in ihre Gewalt brachten, ist bisher nicht klar.

Ohnehin ist wenig bekannt über den Mann, der es geschafft hat, jahrzehntelang ein Phantom zu bleiben, obwohl er hinter mehreren grösseren Terroranschlägen vermutet wird. 1951 in Tunesien geboren, lebte Mas’ud später in Libyen und dürfte Diktator Muammar Ghadhafis Lieblingsbombenbauer gewesen sein. Dieser dürfte den Terroranschlag von Lockerbie 1988 in Auftrag gegeben haben, was er zeitlebens abstritt, selbst als er 2003 über zwei Milliarden Euro an die Hinterbliebenen der Opfer zahlte.

In Libyen als Held empfangen

Ghadhafi hielt lange seine schützende Hand über die Attentäter. Erst 1995 erklärte er sich bereit, zwei beteiligte Geheimdienstmitarbeiter auszuliefern, Abdelbaset Ali Mohmed al-Megrahi und Lamin Khalifah Fhimah. Als Kompromiss wurde ihnen in den Niederlanden nach schottischem Recht der Prozess gemacht. Aufgeklärt wurde das Attentat dabei jedoch alles andere als vollumfänglich. Auch Mas’uds Name tauchte damals auf, die Libyer behaupteten jedoch, der Mann existiere gar nicht.

Fhimah wurde schliesslich wegen Mangels an Beweisen freigesprochen, Megrahi hingegen verurteilt und kam in Schottland ins Gefängnis. 2009 wurde er wegen einer tödlichen Krebserkrankung frühzeitig entlassen und durfte nach Libyen zurückkehren. Dort wurde er feierlich als Held empfangen, seine Beteiligung an dem Anschlag stellte er wieder in Abrede. 2012 starb er – und viele Fragen blieben unbeantwortet.

Auf Fotos von der Rückkehr Megrahis nach Libyen ortete er einen mysteriösen Mann an der Seite Ghadhafis.

Stets hatten Ermittler und engagierte Angehörige weitere Beteiligte im Verdacht, verfügten jedoch kaum über verwertbare Informationen. Akribisch folgte Journalist Ken Dornstein, der bei dem Attentat seinen Bruder verloren hatte, sämtlichen Spuren. Dabei ortete er auf Fotos von der Rückkehr Megrahis nach Libyen einen mysteriösen Mann an der Seite Ghadhafis. Nachdem das Regime 2011 gefallen war, reiste Dornstein mitten in den Bürgerkriegswirren nach Tripolis, um Überlebende zu suchen und zu befragen.

Die meisten Beteiligten waren inzwischen ums Leben gekommen, doch stiess er auf weitere Spuren des mysteriösen Mannes, den die Libyer wegen seines Teints den «Dunklen» nannten. Plötzlich erkannte er ihn auf Fotos von Prozessen gegen die Häscher von Ghadhafis Regime wieder, fand heraus, dass es sich in der Tat um Mas’ud handelte – und dass dieser in einem libyschen Gefängnis sass.

Auch Bomben für Attentat in Berlin

Auf Einvernahmeprotokollen aus jenem Gefängnis fanden die Amerikaner ein Geständnis Mas’uds. Der Tunesier hatte in allen Details geschildert, wie er 1988 Plastiksprengstoff und Zünder in einen Samsonite-Koffer eingebaut hatte. Die Metallteile etwa legte er an die Metallstrukturen des Koffers an, damit sie in den Gepäckscannern am Flughafen nicht auffallen würden. Mit dem präparierten Koffer flog er nach Malta, wo er den Zeitzünder stellte und die Bombe an Fhimah und Megrahi übergab.

Im libyschen Gefängnis bekannte sich Mas’ud 2012 auch zu weiteren Taten. Er habe auch jene Bombe gebaut, die 1986 im damaligen Westberlin in der Diskothek La Belle explodierte, in der amerikanische Soldaten gern tanzten. Zwei US-Soldaten wurden dabei getötet und mehrere Dutzend verletzt, als Reaktion liess der damalige Präsident Ronald Reagan Ghadhafis Paläste bombardieren.

«Wenn eine Person noch lebt, die die Geschichte des Anschlags auf Flug 103 erzählen kann, ist es Herr Mas’ud.» Ken Dornstein, Journalist

Die Angaben Mas’uds aus dem Geständnis decken sich mit anderen Hinweisen: Dass Mas’ud am Tag vor dem Lockerbie-Attentat nach Malta geflogen war, belegen Daten der maltesischen Einwanderungsbehörden. Diese Erkenntnisse bereitete Dornstein 2015 in einem breit beachteten Dokumentarfilm auf. Warum es danach noch einmal sieben Jahre dauerte, bis die Amerikaner Mas’ud aufspürten und in ihre Gewalt brachten, ist bisher nicht klar. 2017 jedenfalls befragten die Amerikaner den libyschen Polizisten, der Mas’ud einvernommen hatte, 2020 erhob das Justizdepartement dann formell Anklage gegen Mas’ud.

Ob die Dokumente aus dem libyschen Gefängnis brauchbar sind für einen Prozess vor einem Gericht in den Vereinigten Staaten, wird sich nun weisen. Ken Dornstein jedenfalls freute sich über die Festnahme Mas’uds. «Wenn eine Person noch lebt, die die Geschichte des Anschlags auf Flug 103 erzählen kann, ist es Herr Mas’ud», schrieb Dornstein. Nur Mas’ud könne all die offenen Fragen beantworten, wie und warum das Attentat begangen wurde. «Die Frage ist, ob er endlich bereit ist zu reden.»

