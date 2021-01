Wenige Konkurse in Basler Wirtschaft – 34 Gastro-Betriebe überlebten Corona-Jahr nicht Trotz Pandemie: Die regionale Wirtschaft hat sich 2020 gut gehalten. Die Zahl der Konkurse ist sogar geringer als in den Jahren davor. Kurt Tschan

Handwerk hat in den beiden Basel weiterhin einen golden Boden und ist gegen die Corona-Krise mehr oder weniger resistent. Foto: Urs Jaudas

Ein Blick in die Statistik zeigt, dass 2020 für die Basler Wirtschaft herausfordernd, aber keineswegs eine Katastrophe war. Bei den Konkursen war zur Überraschung vieler Beobachter das Corona-Krisenjahr sogar das am wenigsten dramatische der letzten fünf Jahre. Insgesamt wurden in Basel-Stadt 121 Insolvenzen registriert. Im Spitzenjahr 2018 waren es 163 gewesen. Im Baselbiet sieht die Bilanz weniger gut, bei weitem aber nicht schlecht aus. 2020 war weniger schlimm als die Jahre 2018 (132) und 2017 (128). Insgesamt deponierten 111 Betriebe ihre Bilanz.