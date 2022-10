Im einzigen Flüchtlingslager der Schweiz – 33 Quadratmeter pro Familie, Wände aus Vlies, Toiletten im UG Genf muss Tausende Geflüchtete aus der Ukraine unterbringen, hat aber fast keine leeren Wohnungen. Darum wohnen sie in einer riesigen Messehalle. Wie leben sie dort? Philippe Reichen aus Genf Georges Cabrera Video

Einblick ins einzige Flüchtlingslager in der Schweiz: In der Genfer Palexpo-Halle wohnen derzeit 350 Menschen. Video: Georges Cabrera (Tamedia)

Auf der einen Seite rauscht die Autobahn. Auf der anderen Seite dröhnen Flugzeuge über die Landebahn. Es gibt entspanntere Orte als das Messegelände Palexpo beim Genfer Flughafen. Das wissen mittlerweile auch 350 Frauen, Männer und Kinder aus der Ukraine. Sie sind in die Schweiz geflohen und bewohnen in Genf die Palexpo-Halle 7. Früher hatten hier am Genfer Auto-Salon Autofirmen ihre Stände, heute leben Flüchtlinge in der Halle. 15’000 Quadratmeter ist sie gross.