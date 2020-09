Berner Tour-Exploits – 30’000 Herzchen für Hirschi Der Sunweb-Radprofi gehört zu den aufregendsten Figuren dieser Tour de France. Sein Etappensieg soll nur der Anfang in der Karriere des 22-Jährigen sein. Emil Bischofberger

Der Moment des grössten Triumphs: Marc Hirschi überquert als Sieger die Ziellinie bei der 12. Etappe.

So schaut die neue Normalität für Marc Hirschi aus. Im Finale der Etappe nach Lyon attackiert der 22-Jährige gut drei Kilometer vor dem Ziel – als hätte er nie etwas anderes gemacht. Er holt einige Meter Vorsprung heraus, aber nicht viel mehr. Der Grund dafür ist so etwas wie der definitive Ritterschlag: Es sind nicht irgendwelche Helfer, die Hirschi sogleich wieder stellen. Sondern Peter Sagan und Greg Van Avermaet, zwei der erfolgreichsten Fahrer in diesem Peloton.