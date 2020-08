Brisanter Vorstoss – 300 Franken Kinderabzug für alle Mittelstandsfamilien Der Riehener CVP-Politiker Patrick Huber will die SP-Initiative für eine Steuerentlastung unterstützen – aber nur zu den Konditionen der Bürgerlichen. Mischa Hauswirth

Familien sollen künftig in Riehen eine höhere Steuerentlastung geltend machen können. Foto: Keystone

Das politische Riehen soll sich jetzt positionieren gegen die Volksinitiative «Familien entlasten: Für ein kinderfreundliches Riehen», obwohl «gegen» zu unpräzis ist. CVP-Politiker Patrick Huber will lediglich eine Anpassung, von der am Ende sogar alle Familien im Kanton Basel-Stadt profitieren sollen. «Natürlich bin auch ich für eine Steuererleichterung für den Mittelstand», sagt Huber. «Doch wenn diese kommt, so soll sie für den Staat so schlank wie möglich sein.»