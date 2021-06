Strasse von Gribraltar – 30 Orcas attackieren Luxusjacht Die Killerwalgruppe hat die dreiköpfige Besatzung fast zwei Stunden lang in Todesangst versetzt. Letztlich kann der Captain das beschädigte Boot in den Hafen retten.

Schreckstunden für die Passagiere dieser Segeljacht. Video: Tamedia

Bei der Durchquerung der Strasse von Gibraltar fürchtet eine britische Crew einer Luxusyacht um ihr Leben. Ein Rudel Orcas hat das Boot der dreiköpfigen Besatzung während fast zwei Stunden permanent angegriffen.

Die Crew befürchtete, dass ihr Segelboot untergehen würde. Immer wieder rammten die gut fünf Tonnen schweren Killerwale den Bootsrumpf. Einem Tier gelang es, einen Teil des Ruders abzubeissen und damit davonzuschwimmen. «Wenn das Boot gesunken wäre, wären wir in einem Rettungsboot gewesen, umgeben von Killerwalen. Das wäre drastisch gewesen», erzählte Crewmitglied Nathan Jones der britischen Zeitung «The Sun».

Nach gut zwei Stunden hörten die Attacken auf. Der Captain rettete das beschädigte Boot in den Hafen von Gibraltar.

Der Angriff ereignete sich in der Nähe der Strasse von Gibraltar. In See gestochen war die Jacht im britischen Ramsgate (rote Markierung auf Google Map).

Es war nur einer von mehreren derartigen Zwischenfällen in der Strasse von Gibraltar bis Galicien in den vergangenen Monaten. Immer wieder greifen die hochintelligenten Orcas derzeit mittelgrosse Yachten an, zerstören die Ruder und bringen Segler in Seenot. Sogar Verletzte gab es bereits. Insbesondere ein Schwarm scheint mittlerweile regelmässig auf die Jagd nach Segelbooten zu gehen.

