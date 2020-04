Als der Ball noch rollte – 30. April 1994: Fussballfest im Joggeli Mit einem Sieg gegen den FCZ wäre der FCB aufgestiegen. Das 1:1 sahen 42’125 Zuschauer. Dominic Willimann

Der FCB hätte 50’000 bis 60’000 Tickets für diesen Klassiker verkaufen können, der zu einem grossen Fussballfest avancierte. Foto: Keystone

Sechs Jahre dümpelt der FCB durch die Nationalliga B. Dann kommt der 30. April 1994 und das Heimspiel gegen den oberklassigen FC Zürich. Mit einem Sieg kann der FCB vorzeitig ins Oberhaus zurückkehren. Entsprechend riesig ist die Vorfreude am Rheinknie auf dieses Spiel.

Die Kassenhäuschen vor dem Joggeli bleiben an diesem Samstag geschlossen. Der FCB lässt aus Sicherheitsgründen 42’125 Zuschauer ins Stadion, obwohl er gut und gerne 50’000 bis 60’000 Karten für diesen Klassiker hätte absetzen können. Seither sind nie mehr so viele Besucher zu einem Heimspiel des FC Basel gekommen. Die Kulisse ist fantastisch. Eine Guggenmusik ist da, Maskottchen Joggeli tanzt auf dem Rasen, der Rauch der Pyros unterstreicht die Bedeutung dieser Partie für den Club, ja für eine ganze Region.

Ein lukrativer Klassiker

Entsprechend furios startet Rotblau in die Partie. Trainer Didi Andrey lässt ungewohnt offensiv agieren, nominiert mit Dario Zuffi und Philippe Hertig gar zwei Angreifer. Die Rechnung geht in der Startphase auf: Elf Minuten sind gespielt, als Mario Cantaluppi das Joggeli mit dem 1:0 erbeben lässt. Danach vergisst der Gastgeber aber das Wichtigste: Fussball zu spielen. Und so gelingt Haris Skoro neun Minuten vor dem Abpfiff der Ausgleich.

Die Promotion muss noch drei Tage warten. Dennoch ist der Klassiker für den FCB ein Erfolg, vor allem in finanzieller Hinsicht. Fast 400’000 Franken erwirtschaftet sich Rotblau allein aus dieser Partie, was Transferchef Gusti Nussbaumer neue Möglichkeiten eröffnet. Er hofft dadurch, in der kommenden Saison 600’000 Franken für Neuzugänge ausgeben zu können.

FC Basel – FC Zürich 1:1 (1:0)

St. Jakob. – 42’125 Zuschauer. – SR Müller. – Tore: 11. Cantaluppi 1:0. 81. Skoro 1:1.

Basel: Huber; Ceccaroni, Meier, Tabakovic, Walker; Berg, Jeitziner, Smajic, Cantaluppi (88. Steingruber); Hertig, Zuffi (70. Gigon).

Die Super League ruht – aber nicht bei der BaZ. Wir blicken jeden Tag auf die Begegnung eines Basler Vereins am entsprechenden Datum zurück. So lange, bis der Ball endlich wieder rollt.