Als der Ball noch rollte – 3. April 2014: Viele Tore, keine Fans 3:0 siegte der FCB im bis heute letzten Geisterspiel im St.-Jakob-Park. Dominic Willimann

Geschätzt 300 Menschen sahen, wie der FCB in der Europa League gegen Valencia eine starke Leistung ablieferte.

Foto: Dominik Plüss

Sechs Jahre ist es her, da der FC Basel letztmals im St.-Jakob-Park ein Geisterspiel austragen musste. Weil beim Gastspiel in Salzburg aus dem rotblauen Sektor Gegenstände auf den Rasen flogen, büsste die Uefa den Stadtclub mit einem Heimspiel vor leeren Rängen. Geschätzt 300 Personen waren es schliesslich, die sich das Basler 3:0 über Valencia anschauen durften.

Der FCB zeigte unter Murat Yakin ein weiteres überzeugendes Spiel auf europäischer Ebene. Dass jenes 3:0 am Ende nicht zum Einzug in die Runde der letzten vier der Europa League reichte, hatte mit dem zweiten Wiedersehen mit den Spaniern zu tun: Dort unterlag der FCB 0:5 nach Verlängerung.

Dabei wurde jenes Gesicht beim FCB vermisst, das er eine Woche zuvor im leeren Rund zu St. Jakob gezeigt hat. Gegen den Vertreter aus der Primera División überrascht Yakin mit seiner Startaufstellung. Weil Marco Streller wie auch dessen Back-up Giovanni Sio verletzt sind, schickt der FCB-Trainer das Offensivtrio Valentin Stocker, David Degen und Matias Delgado auf das Grün in der Brüglinger Ebene.

Delgados grosser Abend

Dabei überrascht die Nomination von Letzterem. Delgado fehlte die Partien zuvor wegen einer Oberschenkelverletzung und gibt folglich im Europacup sein Comeback. Und wie! Der Argentinier avanciert mit seinen beiden Toren zum Matchwinner, den dritten Treffer steuert Stocker nach einem Konter in der Schlussminute bei.

Der Dank an die Fans vor dem Stadion: Die Basler Spieler feiern nach Abpfiff mit den lautstarken Supportern vor dem Joggeli. Foto: Dominik Plüss

Kurz darauf wird eine Partie abgepfiffen, in der der FCB in der zweiten Hälfte, als die Gäste besser ins Spiel finden, viel arbeiten muss. Diesen Triumph feiert Rotblau schliesslich am Zaun des Stadions mit den Supportern, die sich zahlreich vor dem St.-Jakob-Park versammelt haben, um ihre Lieblinge lautstark zu unterstützen. Der Effort von Fans wie Team hat sich an diesem 3. April 2014 vollauf gelohnt. Auch wenn die rotblaue Gemütslage eine Woche später nach dem Rückspiel eine andere gewesen ist. (dw)

FC Basel – Valencia 3:0 (2:0)

Tore: 34. Delgado (Philipp Degen) 1:0. 38. Delgado (Stocker) 2:0. 91. Stocker (Frei) 3:0.

FC Basel: Sommer; Philipp Degen (46. Frei), Schär (72. Embolo), Sauro, Aliji; Xhaka, Serey Die, Diaz; David Degen, Delgado (58. Elneny), Stocker.

Valencia: Guaita; Pereira, Senderos (25. Barragan), Mathieu, Bernat; Feghouli, Keita, Parejo, Cartabia (70. Piatti); Alcacer, Vargas.

Die Super League ruht – aber nicht bei der BaZ. Wir blicken jeden Tag auf die Begegnung eines Basler Vereins am entsprechenden Datum zurück. So lange, bis der Ball endlich wieder rollt.