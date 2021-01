Sanierungsarbeiten gutgeheissen – 3,42 Millionen für Umbau des Kantonsgerichts-Gebäudes in Liestal Der Kredit wurde vom Parlament diskussionslos bewilligt. die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 2026.

Der Baselbieter Landrat hat für die Projektierung des Umbaus des Kantonsgerichts-Gebäudes in Liestal am Donnerstag 3,42 Millionen Franken bewilligt. Foto: Geogios Kefalas (Keystone)

Die geplante Sanierung des Kantonsgerichts-Gebäudes am Bahnhofplatz in Liestal ist einen Schritt weiter. Der Baselbieter Landrat hat für die Projektierung des Umbaus am Donnerstag 3,42 Millionen Franken gutgeheissen.

Der Projektierungskredit wurde vom Parlament mit 76 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung diskussionslos bewilligt.

Die Baselbieter Regierung will das Gerichtsgebäude umbauen lassen, weil der Bau die Anforderungen an einen zeitgemässen Gerichtsbetrieb nicht mehr erfülle. Zudem benötige das Kantonsgericht mehr Raum.

Vorgesehen ist in Absprache mit der Stadt Liestal und der kantonalen Denkmalpflege, das Gebäude auf die repräsentative Wirkung von 1919 zurückzuführen und es nordseitig zu erweitern. Die Ausgaben für das gesamte Projekt werden auf rund 38,6 Millionen Franken veranschlagt und werden dem Landrat zu einem späteren Zeitpunkt beantragt.

Die Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende 2026. Während der Arbeiten soll das Kantonsgericht komplett ausgelagert werden. Das Gebäude war 1854 von der Stadt Liestal erstellt und als Schulhaus genutzt worden. 1919 war es an den Kanton verkauft worden.

SDA