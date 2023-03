Umstrittene Integrationspolitik in Reinach – 290’000 Franken für Frühförderung von Kindern Der Einwohnerrat Reinach streitet über staatliche Hilfe für Ausländerkinder und kürzt das Budget, das die Exekutive dafür geplant hatte. Tobias Gfeller

Reinach will Kinder fördern und damit helfen, sie besser in die Gemeinde zu integrieren (Symbolfoto). Foto: Alexander Preobrajenski

«Wir sind nicht gegen eine Förderung und erkennen deren Notwendigkeit. Aber es ist zu spät.» So formulierte es SVP-Sprecher Adrian Billerbeck am Montag im Einwohnerrat Reinach, der über Frühförderung von Kindern und Gutscheine für Spielgruppen diskutierte. Er glaube nicht, dass die seiner Meinung nach grossen Defizite in der Integration von Ausländerinnen und Ausländern mit kostenlosen Spielgruppenbesuchen und anderen vom Gemeinderat vorgeschlagenen Massnahmen behoben werden könnten. Nicht mal mit einer halben Million Franken wäre man in der Lage, etwas zu verändern, sagte er. «Auf dem Spielplatz Micheli wird heute kein Deutsch gesprochen. Es reden alle in ihrer Sprache.»

Für Billerbeck war klar, dass nicht immer die Steuerzahlenden für vorhandene Defizite aufkommen müssen. Der SVP-Politiker hält die Integrationspolitik für gescheitert. Der Reinacher Gemeinderat sieht das anders. Mit der Vorlage «Kinderleicht gross werden» will er Chancenungleichheiten abbauen: Kinder sollen noch vor dem Eintritt in den Kindergarten unter anderem sprachlich gefördert werden. Dafür soll es Gutscheine für zwei Halbtage für Spielgruppen geben. Aber auch im sozialen, kognitiven und emotionalen Bereich sollen Kinder mit staatlicher Hilfe gestärkt werden. Sämtliche Massnahmen sollen freiwillig sein.

Wer für die Förderung infrage kommt, wird über Fragebögen ermittelt. Die Freiwilligkeit passt der SVP nicht. Sie forderte ein Obligatorium und dass sich die Betroffenen an den Kosten beteiligen.

Mehrheit für Kompromiss

Der Gemeinderat beantragte in der Summe aller vorgeschlagenen Massnahmen jährlich gut 400’000 Franken für das Projekt. Für die zuständige Sachkommission war dies in Anbetracht der in den vergangenen Jahren vorgenommenen Sparmassnahmen zu viel. Deshalb wurde auf das Programm «schritt:weise», das derzeit in der Gemeinde Pratteln erfolgreich läuft, verzichtet. Bei «schritt:weise» werden Familien mit Kindern im Alter zwischen einem Jahr und drei Jahren regelmässig zu Hause besucht. Damit sollen bei den Eltern Erziehungskompetenzen gestärkt und die Kinder durch Aktivierung im Spiel gefördert werden. Eine Mehrheit stimmte dem Kompromiss für jährliche Ausgaben in der Höhe von 290’000 Franken zu.

Die SP stimmte dem Kompromiss am Ende auch zu, obwohl er ihr zu wenig weit geht. Mit Blick auf die vom Gemeinderat gewünschten 400’000 Franken sagte SP-Sprecher Claude Hodel: «Reinach kann und soll sich diesen Betrag leisten.» Neben der SVP-Fraktion lehnte auch Therese Stalder (Die Mitte) als Einzelsprecherin die Vorlage ab. Die Spielgruppenleiterin fragte rhetorisch, was denn ein Kind können müsse, wenn es in den Kindergarten komme. «Wenn sich ein Kind selber anzieht und selber aufs WC geht, ist das schon mal gut. Für alles andere ist der Kindergarten da.» Für Therese Stalder darf die Politik keinen Einfluss auf die Erziehung der Kinder nehmen. «Die Verantwortung für Kinder liegt alleine bei den Eltern.»

Gemeinderätin Béatrix von Sury (Die Mitte) entgegnete, dass es die Steuerzahlenden weniger koste, wenn man jetzt statt später investiere. Denn mit der Frühförderung soll verhindert werden, dass Kinder mit Defiziten später einmal in der Sozialhilfe landen. «Nicht alle Kinder haben die gleichen Voraussetzungen, sonst hätten wir nicht die Probleme in den Kindergärten», mahnte von Sury.



