Kanton Waadt – 29-jähriger Portugiese in Kebabladen erstochen – Täter auf der Flucht Ein Mann ist am Samstagabend in einem Restaurant im Zentrum von Morges an seinen Stichverletzungen gestorben. Weshalb er angegriffen wurde, ist nicht bekannt.

Eine Tragödie erschütterte das Zentrum von Morges: Ein Polizist errichtet eine Sperrzone. (Archiv) Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Ein 29-jähriger Portugiese ist am Samstagabend in einem Kebabrestaurant in Morges VD mit einem Messer angegriffen worden. Der im Kanton Waadt wohnhafte Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er seinen Verletzungen erlag. Laut 24heures.ch soll es sich um einen Erntehelfer handeln. Der Täter ist flüchtig.

Die Meldung über den Angriff in der Nähe des Bahnhofs sei um 21.20 Uhr eingegangen, teilte die Kantonspolizei Waadt am Sonntag mit. Nach Informationen der Westschweizer Zeitungen «24 heures» und «La Côte» befand sich das Opfer in Begleitung einer Frau, als er angegriffen wurde.

Trotz der schnellen Intervention der Sicherheitskräfte sei der schwer verletzte Mann noch am Unfallort verstorben. Der Grund für den Angriff ist nicht bekannt. Die Kriminalpolizei eröffnete eine Untersuchung.

Die Umgebung rund um den Bahnhof war während mehrerer Stunden abgesperrt. Neben mehrere Polizeipatrouillen standen auch Ermittler der Sicherheitspolizei, eine Ambulanz und ein Notfallteam im Einsatz.

SDA