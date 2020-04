Als der Ball noch rollte – 29. April 1989: OB zieht mit dem FCB gleich Vor 31 Jahren verliert Rotblau das Stadtduell gegen Gelbschwarz 0:1. Dominic Willimann

Goalie Thomas Grüter und Massimo Ceccaroni (hier gegen St. Gallen) durchleben Ende der 80er-Jahre eine schwierige FCB-Zeit. Foto: Hans Krebs (Freshfocus)

Es sind düstere Zeiten, die der FC Basel in Saison eins nach seinem Abstieg aus der Nationalliga A durchlaufen muss. Das Geld fehlt an allen Ecken und Enden, noch im April warten die Spieler auf ihren März-Lohn. Folglich ist die Qualität der Mannschaft überschaubar. Und: Obwohl man auf Hilfe aus Basler Wirtschaftskreisen hofft, ist der Support Ende der 80er-Jahre ebenso überschaubar.

Gerade mal 3800 Besucher sind es, die am 29. April 1989 den Weg ins Joggeli finden, um in der Gruppe A der NLA/NLB-Auf-/Abstiegsrunde das Stadtderby zwischen dem FCB und den Old Boys zu verfolgen. Der eingewechselte Thomas Bachofner avanciert schliesslich für die Gäste zum Matchwinner. 100 Sekunden nachdem der Berner für Pietro Troiani den Rasen in der Brüglinger Ebene betreten hat, bezwingt Bachofner FCB-Goalie Thomas Grüter. Es ist der erste und letzte OB-Torschuss im Joggeli, und es bleibt der einzige Treffer in dieser Partie.

Erinnerungen an 1942

Der Gastgeber enttäuscht. FCB-Trainer Urs Siegenthaler, dessen Kontrakt vorzeitig um eine Saison verlängert worden ist, kassiert gegen das Team von der Schützenmatte die dritte Niederlage en suite. Das hat zur Folge, dass OB punktemässig zum FCB aufschliesst, allerdings wegen der Tordifferenz in der Tabelle nach wie vor hinter Rotblau liegt. Hätte Gelbschwarz Basel überholt, wäre dies einer Seltenheit gleichgekommen: Letztmals war mit dem FC Nordstern 1942 ein Basler Club in der Meisterschaft vor dem FCB klassiert gewesen.

Verständlich, ist die Stimmung bei OB nach diesem Prestigeerfolg ausgelassen. Transferchef André Bernasconi bringt nebst Namen aus der Bundesliga gar Karli Odermatt als neuen OB-Trainer ins Spiel. Doch dieser hat eben beim SC Baudepartement seinen Vertrag verlängert. So ist es der Deutsche Michael Feichtenbeiner, der im Sommer 1989 die Geschicke beim Quartierclub übernimmt.

FC Basel - BSC Old Boys 0:1 (0:0)

St.-Jakob-Stadion. – 3800 Zuschauer. – SR Bianchi. – Tor: 70. Bachofner 0:1.

Basel: Grüter; Ceccaroni, Dittus, Syfrig, Hänni, Hodel (73. Esposito), Cueni, Rindlisbacher, Moscatelli, Fanciulli, Thoma.

Old Boys: Genhart; Balzerini, Kalauz, Lüthi, Mattioli, Hauck, Kägi, Spicher (46. Cosenza), Erlachner, Sundramoorthy, Troiani (68. Bachofner).

Die Super League ruht – aber nicht bei der BaZ. Wir blicken jeden Tag auf die Begegnung eines Basler Vereins am entsprechenden Datum zurück. So lange, bis der Ball endlich wieder rollt.