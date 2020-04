Als der Ball noch rollte – 28. April 2017: Der zweite Stern Mit einem 2:1 in Luzern sichern sich die Basler die 20. Meisterschaft, es ist der vorerst letzte Titel in der Liga. Wenige Wochen später übernimmt Präsident Bernhard Burgener. Beim FCB endet eine Ära. Tilman Pauls

FCB-Trainer Urs Fischer (Mitte) gönnt sich nach dem 2:1-Sieg in Luzern am 28. April 2017 einen wohlverdienten Schluck vom Meisterbier. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

Drei Jahre ist es erst her, drei. Doch gerade in diesen Tagen fühlt es sich an wie eine kleine Ewigkeit.

Am 28. April 2017 tritt der FC Basel beim FC Luzern an. 30. Spieltag, die Basler können so früh Meister werden wie noch nie ein Team zuvor in der Super League. Doch darauf kommt es gar nicht mehr an. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer ist der Konkurrenz derart überlegen, dass selbst die eigenen Fans ein bisschen müde werden vom Basler Erfolg.

Der Club steht seit dem ersten Spieltag an der Tabellenspitze. Er hat in der Liga in neun Monaten nur ein Spiel verloren, gegen die Young Boys. Er kann so viele Punkte erreichen wie kein Verein zuvor. Er kann die meisten Tore erzielen und die wenigsten kassieren. Es wird so viel von Rekorden geredet, dass man sich in diesem Moment gar nicht vorstellen mag, dass auch wieder Zeiten kommen, in denen der FCB keinen Erfolg hat.

Das 2:1 in Luzern ist ein weiteres Beispiel für die Souveränität der Basler in dieser Saison: Seydou Doumbia erzielt schon in der 3. Minute das 1:0. Nach der Halbzeit erhöht Renato Steffen, es ist die Entscheidung. Der FCL kommt zwar noch zu einem Treffer, aber was ändert das schon? Die Basler feiern den achten Meistertitel in Folge. Erst in der Swissporarena, später dann auf dem Barfüsserplatz.

Es ist die 20. Meisterschaft für den Verein. Der zweite Stern. Und der Auftakt zu einem denkwürdigen Sommer: Wenige Wochen später bezwingen die Basler im Endspiel um den Schweizer Cup den Mythos namens FC Sion. Im letzten Heimspiel gegen St. Gallen wird Präsident Bernhard Heusler mit einem Platzsturm der Muttenzerkurve verabschiedet. Und anschliessend feiert Basel sich und seinen FCB in einem riesigen Stadtfest. «Stärnstund».

Zwischen all den Feierlichkeiten geht ein bisschen vergessen, dass all das auch ein Abschied ist. Denn längst ist klar, dass der Verein sich ändern wird: Schon im Februar 2017 wird bekannt, dass die Vereinsführung um Heusler und Sportchef Georg Heitz sich zurückziehen wird. Im April stellt dann Bernhard Burgener sein Konzept vor, das von den Mitgliedern angenommen wird. Drei Tage später gibt man die Trennung von Urs Fischer im Sommer bekannt. Ende April ist klar, dass Raphael Wicky der neue Basler Trainer werden wird.

Es sind viele Änderungen innerhalb von wenigen Wochen, zu viele, das weiss man jetzt. Am 28. April 2017 ahnt noch keiner, dass der FC Basel sich innerhalb von drei Jahren so grundlegend ändern wird.

FC Luzern – FC Basel 1:2 (0:1)

Swissporarena. – 14’823 Zuschauer. – Tore: 3. Doumbia 0:1. 71. Steffen 0:2. 88. M. Schneuwly 1:2.

FCB: Vaclik; Lang, Suchy, Akanji, Traoré; Serey Die, Xhaka; Elyounoussi, Delgado (74. Zuffi), Steffen (81. Calla); Doumbia (74. Sporar).

Die Super League ruht – aber nicht bei der BaZ. Wir blicken jeden Tag auf die Begegnung eines Basler Vereins am entsprechenden Datum zurück. So lange, bis der Ball endlich wieder rollt.