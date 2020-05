Gewaltakt in Basel – 27-Jähriger will Streit schlichten und wird verletzt Der junge Mann musste nach der gewalttätigen Auseinandersetzung am Dienstagabend in die Notfallstation eingewiesen werden.

Der Streit-Schlichter wurde von zwei Männern zu Boden geworfen und mit Fusstritten traktiert. Symbolbild: phothtek.net

Ein 27-Jähriger ist am späten Dienstagabend in Basel von zwei Männern verletzt worden, nachdem er bei einem Streit schlichtend eingreifen wollte. Er musste in die Notfallstation eingewiesen werden.

Gemäss Mitteilung der Basler Staatsanwaltschaft vom Mittwoch hatte sich der Vorfall um etwa 23 Uhr an der Müllheimerstrasse, Höhe Bläsiring, ereignet. Der 27-Jährige habe beobachtet, wie sich zwei Männer mit zwei Frauen stritten und habe den Streit schlichten wollen. In der Folge kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit den beiden Männern. Diese schlugen ihn zu Boden und versetzten ihm Fusstritte, wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte.

Anschliessend flüchteten die beiden Spanisch sprechenden Männer in unbekannte Richtung – auch die beiden Frauen entfernten sich. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos. Der genaue Tathergang und der Grund der gewalttätigen Auseinandersetzung sind unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Es werden Zeugen gesucht. Die beiden unbekannten Frauen, welchen das Opfer zu Hilfe kam, sollen sich zudem mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

( sda/bor )