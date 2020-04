Als der Ball noch rollte – 27. April 2014: Das vierte 1:1 gegen GC Im Spitzenkampf spielt der FCB gegen die Zürcher einmal mehr unentschieden. Dominic Willimann

Schiedsrichter Alain Bieri hatte in diesem Spitzenspiel alle Hände voll zu tun. Foto: Dieter Seeger

FCB gegen GC, das ist in der Super-League-Saison 2013/14 das Spitzenduell. So auch am 27. April 2014, an dem sich Rotblau dank eines 1:1 als Leader behaupten kann. Somit ist die Mannschaft von Trainer Murat Yakin seit 26 Runden ungeschlagen. Witzig ist, dass auch das vierte Duell der beiden Traditionsclubs in dieser Saison 1:1 ausgeht. Für den Gastgeber ist dieser Punkt glückhaft, der Gast ist über weite Strecken der Partie die bessere Mannschaft.

Der FCB geht arg dezimiert in diesen Spitzenkampf, die Verletztenliste ist lang. Insbesondere in der Abwehr ist Yakin zu Umstellungen gezwungen, da Fabian Schär verletzt und Gaston Sauro gesperrt ist. So rückt Fabian Frei neben Marek Suchy in die Viererkette und bekundet vor allem in Hälfte eins grosse Abstimmungsschwierigkeiten. GC müsste 3:0 führen, doch nach 45 Minuten heisst es 1:1: Valentin Stocker schiesst in der 44. Minute ein, ein fast volles Joggeli mit über 34’000 Fans jubelt.

Müde Basler

Mehr ist in dieser Partie für den Gastgeber, der wenige Wochen später die Meisterschaft feiert, nicht drin. Zu schwer scheinen die Beine nach den jüngsten Rückschlägen. Auf das 0:5 gegen Valenica folgte der verlorene Cupfinal gegen Zürich, in dem der FCB in die kräfteraubende Verlängerung musste.

So taumelt Rotblau gegen GC, fällt aber nicht. Den Baslern ist das Glück hold, die eine Mannschaft vielmals hat, wenn sie in der Tabelle ganz oben steht. Mit drei Siegen in den folgenden vier Partien kehrt Basel zu alter Stärke zurück. Und lässt sich Mitte Mai auf dem Brügglifeld vorzeitig zum Titel gratulieren.

FC Basel – Grasshopper Club 1:1 (1:1)

St.-Jakob-Park, – 34’172 Zuschauer. – SR: Bieri. – Tore: 36. Gashi (Pavlovic) 0:1. 44. Stocker (Delgado) 1:1.

Basel: Sommer; Voser, Frei, Suchy, Safari; Elneny, Serey Die (78. Callà); Stocker, Diaz (53. Arlind Ajeti), Delgado (67. Embolo); Sio.

GC: Bürki; Jahic, Dingsdag, Grichting (70. Steven Lang); Michael Lang, Salatic, Abrashi, Pavlovic; Gashi (84. Feltscher); Ngamukol (61. Caio), Dabbur.

Bemerkungen: FCB ohne Sauro (gesperrt), Schär, Streller, Xhaka, Ivanov, Philipp Degen, Dünki (alle verletzt),

Die Super League ruht – aber nicht bei der BaZ. Wir blicken jeden Tag auf die Begegnung eines Basler Vereins am entsprechenden Datum zurück. So lange, bis der Ball endlich wieder rollt.