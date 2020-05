Als der Ball noch rollte – 26. Mai 1971: Die Regeln verhindern den Titel-Hattrick Der FC Basel und GC bewegen sich im Gleichschritt durch die Nationalliga A: In der 24. Runde gewinnen die Basler 2:0 gegen Bellinzona und die Zürcher 1:0 gegen YB. Am Ende der Saison braucht es ein Entscheidungsspiel, um den Meister zu krönen. Tilman Pauls

Am Ende reichts nicht ganz. Obwohl die Basler nach der letzten Runde auf dem 1. Platz stehen, verlieren sie das Entscheidungsspiel gegen GC mit 3:4. Foto: Keystone

Der FC Basel ist nicht zu stoppen. Seit März hat die Mannschaft in der Liga kein Spiel mehr verloren: Luzern, Fribourg, Biel, Lausanne, La Chaux-de-Fonds, FCZ und Winterthur, sie alle haben keine Chance gegen den Titelverteidiger. Und auch Bellinzona muss am 26. Mai 1971 erkennen, dass der FCB zu stark ist.

Walter Balmer und Karli Odermatt mit einem Penalty erzielen die Tore für den ungefährdeten 2:0-Erfolg. Wer sonst? Die beiden sind die produktivsten Spieler der Basler in dieser Saison und zwei gute Gründe, warum das Team von Trainer Helmut Benthaus nach 1969 und 1970 den dritten Meistertitel in Folge gewinnen wird.

Zwei Wochen später ist die letzte Runde gespielt, und der FCB steht in der Tabelle ganz oben. Die Basler haben es geschafft – jedoch nicht nach den offiziellen Regeln. Denn punktgleich mit ihnen stehen die Grasshoppers auf Rang 1. Zwar haben die Zürcher die schlechtere Tordifferenz, doch im Reglement steht folgender Satz:

«Haben mehrere Mannschaften, für die die Meisterschaft, der Aufstieg oder die Relegation infrage kommen, die gleiche Punktzahl, so sind Entscheidungsspiele an neutralem Ort auszutragen.» Reglement des SFV vom 10. Januar 1970, Art. 26

Zum ersten Mal in der Geschichte der zweigeteilten Nationalliga reichen 42 Punkte nicht für den Titel, und die Basler müssen ein weiteres Spiel bestreiten. Doch am 8. Juni reichen die Kräfte im Berner Wankdorf nicht. Die NZZ schreibt: «Zusehends liessen die Kräfte nach, das Mittelfeld existierte phasenweise überhaupt nicht mehr – Odermatt sah man mehr als einmal gemütlichen Schrittes nach hinten gehen.»

Mit 3:4 unterliegt der FCB den Zürchern im entscheidenden Spiel um die Meisterschaft und wird Zweiter, wo er in der Neuzeit Erster geworden wäre. Dabei sah es nach dem 2:0-Erfolg gegen Bellinzona am 26. Mai noch so gut aus mit dem Titel-Hattrick.

AC Bellinzona – FC Basel 0:2 (0:0)

Stadio Communale. – 2000 Zuschauer. – SR Hungerbühler. – Tore: 55. Balmer 0:1. 79. Odermatt (Penalty) 0:2.

