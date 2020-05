Als der Ball noch rollte – 25. Mai 2017: Ein Mythos wird zerstört Drei Jahre ist es her, da der FC Sion erstmals einen Cupfinal nicht gewann – ausgerechnet gegen den FC Basel. Dominic Willimann

Sie legten den Grundstein zum Basler Cupsieg: Matias Delgado (rechts) und Adama Traoré. Foto: Thomas Hodel (Keystone)

Und wieder gegen Sion. Wie schon 2015. Damals hat der FCB gegen die Walliser im Cupfinal keine Chance. 3:0 lautet das klare Verdikt zugunsten der Walliser, die im St.-Jakob-Park vor rotweisser Kulisse ein Heimspiel geniessen und Rotblau von A bis Z dominieren. Damit gewinnt Sion auch seinen 13. Cupfinal.

Doch zwei Jahre später ist alles anders. Der FCB, diesmal mit Urs Fischer statt Paulo Sousa an der Seitenlinie, hat sich zum Ziel gesetzt, sich bei den Sittenern zu revanchieren und ihnen die erste Endspiel-Niederlage in diesem Wettbewerb überhaupt zuzufügen. Das gelingt. Der Cup-Mythos des FC Sion wird zerstört.

Emotionen nach dem Schlusspfiff

Eine Halbzeit lang können die Westschweizer zwar dagegenhalten. Doch dann lenken der fit gespritzte Matias Delgado und Adama Traoré mit ihren Treffern die Partie in die gewünschte Richtung. Die Emotionen bleiben im Spiel zwar weitgehend aus, dafür kommen sie nach Abpfiff zum Vorschein. Präsident Bernhard Heusler hievt den Kübel vor der Basler Fankurve in die Höhe, die Spieler jubeln so ausgelassen, wie man es am Rheinknie lange nicht mehr gesehen hat. Denn der letzte Doublegewinn liegt fünf Jahre zurück, der damalige Trainer hiess Heiko Vogel.

Wenige Tage später darf sich die Mannschaft bei einem einzigartigen FCB-Fest von der Bevölkerung feiern lassen. Rotblau macht auf Fasnacht und lässt sich am 2. Juni auf Waggiswagen durch die Stadt chauffieren. Es ist aber nicht nur der 20. Stern, der zelebriert wird, sondern der Club überhaupt wie auch der Abgang der Führungscrew um Heusler oder von Fischer. Zehntausende lassen ihre Helden der Gegenwart und Vergangenheit am Strassenrand hochleben. Ein Fest, das noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Basel – Sion 3:0 (0:0)

Stade de Genève. – 26’500 Zuschauer. – Tore: 47. Delgado (Doumbia) 1:0. 62. Traoré (Steffen) 2:0. 89. Lang (Janko) 3:0.

FC Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Akanji, Traoré; Xhaka, Zuffi (93. Fransson); Elyounoussi, Delgado (81. Serey Die), Steffen; Doumbia (88. Janko).

Die Super League ruht – aber nicht bei der BaZ. Wir blicken jeden Tag auf die Begegnung eines Basler Vereins am entsprechenden Datum zurück. So lange, bis der Ball endlich wieder rollt.