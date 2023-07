Happy End für Traditionsgeschäft – 25-Jährige übernimmt legendären Hut-Laden Anfang Jahr hätte sich Emilie Jacquemai niemals träumen lassen, dass sie bald ihr eigenes Geschäft führen wird. Doch nun tritt sie in die Fussstapfen von Svanette Belka in Dornach. Julia Gisi

Emilie Jacquemai übernimmt ab Juli den Laden «Svanettes Atelier & Hut-Laden» in Dornach. Foto: Nicole Pont

«Du spinnst doch!» In etwa so klang die Reaktion, als Emilie Jacquemai ihrem persönlichen Umfeld eröffnete, dass sie ab dem 1. Juli einen Laden übernehmen werde – und dann auch noch einen in Dornach, der auf Hüte spezialisiert ist. In Zeiten von Teuerung und starker Konkurrenz durch Onlineanbieter haben es kleine Shops bekanntlich nicht gerade einfach. Und jene mit Nischensortiment schon gar nicht. «Auch ich selber hätte Anfang Jahr niemals gedacht, dass ich bald mein eigenes Geschäft betreiben werde», gibt die 25-Jährige unumwunden zu.