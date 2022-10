Frau Soland, Herr Cramer, beim Bau des Biozentrums sind Dutzende Millionen Steuergelder wegen Fehlern dahingeschmolzen. Finden Sie es gegenüber der Basler Bevölkerung fair, jetzt den «Mehrwert» dieser Mehrkosten zu betonen?

Tanja Soland: (zögert) Ja. Wir sind in der Pflicht, aufzuzeigen, was wir für diese rund 100 Millionen Franken Mehrkosten bekommen haben. Was mit diesem Geld passiert ist. Der grösste Teil wurde für Sachen ausgegeben, die es brauchte und die den Wert des Gebäudes auf rund 400 Millionen Franken gesteigert haben. 25 bis 30 Millionen hat man aber wirklich – nun ja – zum Fenster rausgeworfen. Dieser Teil ergibt sich beispielsweise aus Bauschäden und Verzögerungen. Das hätte nicht passieren dürfen.

Conradin Cramer: Ich glaube, es ist auch wichtig, zu betonen, was für ein tolles Gebäude am Schluss für die Uni, die Forschenden und Studierenden entstanden ist. Das Biozentrum steht nun, es funktioniert und ist beliebt. Das ist auch ein Teil dieser Geschichte. Das heisst aber nicht, dass ich schönreden will, was falsch gelaufen ist. Oder dass ich versuche, einen Mehrwert zu kreieren, wo keiner ist.