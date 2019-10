24 Stunden fürs Klima

«Für die Stadt ist das eine Chance», sagt Matthias Nabholz, Leiter Amt für Umwelt und Energie. Zum ersten Mal wird in diesem Jahr ein sogenannter Klima-Marathon in Basel stattfinden. Der Anlass trägt den Namen Climathon-Hackathon. Am 25. und ­26. Oktober sollen im Dreispitzareal aktuelle Fragen rund um den Klimawandel diskutiert und gelöst werden. Nabholz ist sehr gespannt auf das Ergebnis.