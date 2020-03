Als der Ball noch rollte – 24. März 1993: Ungelöstes Rätsel 34’000 Zuschauer erleben eine 0:2-Niederlage des FC Basel gegen den Grasshopper Club. Oliver Gut

Giovane Elber (links) und Andy Egli (auf dem Boden) in der Saison 1992/93. Keystone

Das Stadion in der Brüglinger Ebene? Zum Bersten gefüllt. Ausverkauft, mit 34000 Zuschauern vollgepackt. So eben, wie es sein muss, wenn der FC Basel den Grasshopper Club empfängt. Ein Fussball-Erlebnis, ein Fest. So eben, wie es in der jüngsten Zeit etwas vermisst worden ist. Zumal man zuletzt ja auch den Grasshopper Club vermisst hat, diesen bis in die Challenge League gefallenen Rekordmeister und Nobel-Club.

Dabei ist es an diesem 24. März 1993 gar nicht so viel anders wie kurz vor der Corona-Starre. Ausser eben, dass das Stadion ausverkauft ist – und die Rollen ein bisschen anders verteilt sind: Der FCB gehört in seiner mittlerweile fünften Saison in der zweithöchsten Spielklasse fast schon zum Inventar der Nationalliga B, die damals noch nicht als Challenge begriffen wurde und entsprechend auch noch nicht so hiess. Und GC? Wird bereits zwei Jahre danach wieder Meister mit einem noch ziemlich jungen Trainer namens Christian Gross.

Nur jetzt, in diesem Frühjahr 1993, da hat GC gerade keine Chance auf den Titel. Obwohl der Trainer auch ein grosser ist: Leo Beenhakker steht an der Seitenlinie. Und GC steht im Abseits der Auf/Abstiegsrunde, in der er zum tief schlafenden, rotblauen Riesen reist und diesen mit 2:0 in dessen Stadion bezwingt. Standesgemäss, denn was die Zürcher in dieser Saison auf den Rasen bringen liest sich wie eine Legenden-Aufzählung des helvetischen Fussballs – allein das Mittelfeld präsentiert sich mit Thomas Bickel (jetzt FCZ-Sportchef), Marcel Koller (jetzt FCB-Trainer), Ciriaco Sforza (jetzt Wil-Trainer) und Alain Sutter (jetzt St.Gallen-Sportchef) äusserst illuster und entspricht in etwa der damaligen Schweizer Nationalmannschaft.

Wie es jenes GC zuvor geschafft hat, die Finalrunde zu verpassen, gehört bis heute zu den ungelösten Rätseln des Sports. Fast so wie der Auftritt des Basler YB-Verwaltungsrat Urs Siegenthaler vor der Muttenzerkurve bei laufender Kamera. Oder wie der Meistertitel des FC Aarau – in eben diesem Frühjahr 1993…

FC Basel - Grasshopper Club 0:2 (0:1)Stadion St. Jakob. – 34000 Zuschauer . – Tore: 7. Elber 0:1. 58. Willems 0:2.FCB: Reinwald; Massimo Ceccaroni, Karrer, Uccella, Walker; Baumgartner, Berg, Smajic, Zbinden; Chassot, Sitek.GC: Brunner; Gren, Nakhid, Vega; Bickel, Koller, Sforza, Sutter; Elber, Közle, Willems.

Die Super League ruht – aber nicht bei der BaZ. Wir blicken jeden Tag auf die Begegnung eines Basler Vereins am entsprechenden Datum zurück. So lange, bis der Ball endlich wieder rollt.