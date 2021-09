Von der Lehre zur eigenen Firma – 24-Jähriger legt Handyschmugglern das Handwerk Elektroingenieur Jannic Schären hat schon so viele Preise gewonnen, dass die Kunden Schlange stehen. Mathias Morgenthaler

Jannic Schären wurde für seine Bachelorarbeit mit dem Siemens Excellence Award ausgezeichnet. Foto: Beat Mathys

Wie findet man nach dem Studium eine interessante Stelle? Sammelt man besser schon nach dem Bachelorabschluss Praxiserfahrung, oder lohnt es sich, erst den Master zu machen?

Solche und ähnliche Fragen stellen sich vielen Absolventinnen und Absolventen. Bei Jannic Schären führte der Weg direkt in die Selbstständigkeit. Er, der schon als Kind alle möglichen elektronischen Geräte zerlegt und wieder zusammengesetzt hatte, begann in der fünften Klasse mit Programmieren, weil er verstehen wollte, was hinter gängigen Computerprogrammen steckt. Er entschied sich für die Programmiersprache C++, quasi die Königsklasse.