24 Geschenkideen für Weihnachten - Vom «Harry Potter»-Kochtopf bis zum Basler Bar-Quartett

24 Geschenkideen für Heiligabend – Vom «Harry Potter»-Kochtopf bis zum Basler Bar-Quartett Heiligabend naht – darum haben wir uns für Sie in den Läden der Region schon einmal auf die Suche nach schönen Präsenten gemacht. Julia Gisi

Sind Sie bereit für Weihnachten? Und haben Sie schon alle Präsente beisammen? Falls nicht – keine Panik. Hier finden auch bisher Unentschlossene noch rechtzeitig Inspiration.

Die «Cherry Gin & Socks»-Box

Ideal für Freunde und Bekannte: Die Gin- und Sockenbox von Gryff Spirits in weihnachtlichem Rot. 1 / 3

Wenn Socken zu Weihnachten, dann bitte witzige: zum Beispiel jene der Basler Gin-Macher von Gryff Spirits. Lagert man in den Strümpfen die Beine hoch, so erscheint die versteckte Nachricht: «If you can read this bring me a Gin & Tonic» («Wenn du das lesen kannst, bring mir doch einen Gin & Tonic»). Mit dem in der Box mitgelieferten Kirschen-Gin (5 cl) ein Kinderspiel.