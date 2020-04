Als der Ball noch rollte – 24. April 2002:

Ende der Durststrecke Der FC Basel gewinnt im Berner Neufeld mit 3:0 und steht vorzeitig als Schweizer Meister fest. Es ist der erste Titel nach 22 Jahren. Und einer, von dem es bewegte Bilder zum Nacherleben gibt. Oliver Gut

Yao Aziawonou, Pascal Zuberbühler und Hervé Tum entzünden in den Kabinen des Neufeldstadions die Siegerzigarren, dahinter strahlt der ewig-treue Massimo Ceccaroni. Yao Aziawonou, Pascal Zuberbühler und Hervé Tum entzünden in den Kabinen des Neufeldstadions die Siegerzigarren, dahinter strahlt der ewig-treue Massimo Ceccaroni. Foto: Yoshiko Kusano (Keystone)

Zeit ist relativ. 22 Jahre sind wenig Zeit, wenn man die Geschichte der Menschheit betrachtet. 22 Jahre sind eine Ewigkeit, wenn man Fan des FC Basel ist. So lange muss Rotblau warten, bis man wieder einen Titel feiern kann. Na ja, jedenfalls fast so lange. Denn am Tag nach dem 3:0-Sieg des FC Basel im Berner Ausweichstadion Neufeld ist die BaZ an grossen Worten so wenig sparsam, wie sie es genau nimmt:

«Das Warten hat ein Ende gefunden. Vorbei die Zeiten von Hoffen und Bangen, Vergangenheit die neidischen Blicke auf die Konkurrenz, erfüllt die Hoffnungen der Spieler, Trainer, Funktionäre und Anhänger – der FC Basel ist Schweizer Fussball-Meister 2001/02. 21 Jahre, 9 Monate und 24 Tage nach dem letzten Titelgewinn sind die letzten theoretischen Zweifel ausgeräumt, der FCB ist zum neunten Mal nationaler Champion – die Nummer 1 der Schweiz.»

Im Spiel zuvor, da hat am Abend dieses 24. April 2002 ein frühes Eigentor Berishas, gefolgt von einem Tum-Treffer die Tür zur rauschenden Nacht geöffnet, die in der Berner Fremde beginnt und sich auf dem heimischen Barfi in einem rotblauen Menschenmeer aus Glückseligkeit fortsetzt. George Koumantarakis ist der dritte Torschütze im Neufeld. Helden sind sie alle. Und die Macher heissen René C. Jäggi und Christian Gross – der gross denkende Basler Präsident und der aufs kleinste Detail fokussierte Zürcher Erfolgstrainer in FCB-Diensten.

«Es ist der unbestrittene (erste?) Höhepunkt einer neuen Basler Fussball-Zeit», stellt die BaZ ebenfalls fest und erweist sich als prophetisch: Was folgt, sind rauschende Europacup-Nächte und 11 weitere Meistertitel in 15 Jahren. Was der Text noch nicht weiss: Einer seiner Co-Autoren wird als Sportdirektor und Verwaltungsrat massgeblichen Anteil am fortdauernden FCB-Erfolg haben: Er heisst Georg Heitz und wird 2009 zum FC Basel stossen.

Young Boys - FC Basel 0:3 (0:2)

Tore: 11. Berisha 0:1 (Eigentor), 13. Tum 0:2, 58. Koumantarakis 0:3.

YB: Collaviti; Eugster, Berisha, Wardanjan, Hänzi; Sermeter (80. Schaad), Mitreski, Descloux, Tikva; Häberli (74. Perez), Burri (70. Vonlanthen).

FCB: Zuberbühler; Quennoz, Murat Yakin, Zwyssig, Cravero; Ergic (77. Barberis), Cantaluppi, Atouba (69. Savic); Chipperfield (64. Varela); Tum, Koumantarakis.