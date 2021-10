Deutsches Buch sorgt für Furore – 23 Frauen wollen zu Missbrauch in der Kirche nicht mehr schweigen Sexuelle oder spirituelle Gewalt gegenüber erwachsenen Frauen in der Kirche wurde lange tabuisiert. In «Erzählen als Widerstand» schildern Betroffene nun ihre teils erschütternden Schicksale. Am Freitag ehrt die Basler Marga-Bührig-Stiftung das Werk. Julia Gisi

Grenzüberschreitungen psychischer und physischer Art beginnen in der Kirche oftmals scheinheilig und getarnt unter dem Deckmantel der Spiritualität. Foto: Stephane Mahe (Reuters)

Die Ordensschwester Pauletta Fabrizius (Name geändert) fühlt sich von Anfang an einsam. Sie ist in einem afrikanischen Land, fern von ihrer Heimat Deutschland, und arbeitet seit Jahren in verschiedenen medizinischen Einrichtungen. Dort hilft sie HIV-Patienten, sie erlebt mit, wie viele von ihnen sterben. Die Schwester leidet unter dem emotionalen Stress. In diesem fernen Land hat sie kaum Zeit und Raum, diese Erlebnisse zu verarbeiten. Sie hat niemanden, dem sie sich wirklich anvertrauen kann, mit dem sie über die belastenden Erfahrungen sprechen kann. Bis sie auf ihn trifft – den Pater.