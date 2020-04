Als der Ball noch rollte – 23. April 2006: Einen Punkt gewonnen, zwei verloren Auf dem Weg zur Titelverteidigung büssen die Basler beim 1:1-Unentschieden gegen die Grasshoppers Punkte ein. Punkte, die ihnen im Duell mit dem FC Zürich am Ende der Saison fehlen werden. Tilman Pauls

Basels Torhüter Pascal Zuberbühler stoppt GC-Stürmer Demba Touré. Doch die Pfeife von Schiedsrichter Massimo Busacca bleibt stumm. Foto: Keystone

Beim FC Basel freut man sich auf das Spiel beim Grasshopper Club. Und es gibt ja auch genügend Gründe. In der Tabelle liegen die Basler auf dem ersten Platz, acht Punkte vor dem FC Zürich, und haben beste Chancen, ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Im Jahr 2006 haben sie in der Liga überhaupt noch nicht verloren. Und darüber hinaus hat das Team auf dem Hardturm meist gut abgeschnitten. «Uns behagt dieses Stadion», sagt Christian Gross vor der Partie.

Vielleicht sind es am Ende zu viele gute Vorzeichen. Am Ende der 90 Minuten ist die Stimmung beim FCB jedenfalls nicht mehr so gut wie vor dem Anpfiff. Nicht nur, dass es vor dem Spiel Krawalle rund um das Stadion gibt und rund 20 Basler Anhänger vorübergehend in Gewahrsam genommen werden. Dank dem 1:1 haben die Basler nur noch sechs Punkte Vorsprung auf den FCZ und müssen froh sein, dass es in der Tabelle nicht noch knapper geworden ist.

Zwar können die Rotblauen das 1:0 durch Demba Touré noch ausgleichen: Ein abgefälschter Freistoss von Matias Delgado sorgt für den späten Ausgleich auf dem Hardturm. Dann foult Torhüter Pascal Zuberbühler den auffälligen Touré im Strafraum, doch als alle mit einem Penalty rechnen, bleibt die Pfeife von Massimo Busacca stumm. Er wertet die Aktion von Zuberbühler nicht als Foul. Dabei muss selbst Gross nach der Partie gestehen: «Wir hätten nicht sauer sein dürfen, wenn der Pfiff erfolgt wäre.»

So oder so: Es ist keine gute Runde für die Basler. Aber Sorgen macht sich beim FCB trotzdem keiner. «Wir werden jetzt sicher nicht nervös», sagt Papa Malick Ba, der nach dem Todesfall seines Bruders zum ersten Mal wieder ein ganzes Spiel für die Basler bestreitet. Dabei sind es am Ende der Saison auch die Punkte aus dem Spiel auf dem Hardturm, die dem FCB zum Titel fehlen.

Denn bekanntlich verpasst der Club die Meisterschaft in letzter Minute ganz knapp. Aber darauf werden wir an dieser Stelle am 13. Mai ganz sicher noch mal zurückblicken.

Grasshopper Club – FC Basel 1:1 (1:0)

Hardturm. – 11’800 Zuschauer. – SR Busacca. – Tore: 32. Touré 1:0. 70. Mitreski (Eigentor) 1:1.

GC: Coltorti; Sutter, Mitreski, Stepanovs, Viveros; Seoane, Salatic (75. Denicola); Renggli, Cabanas (46. Dos Santos), Pavlovic (46. Eduardo); Touré.

FCB: Zuberbühler; Zanni, Malick, Ba, Majstorovic, Nakata (63. Sterjovski); Degen, Ergic, Chipperfield; Delgado (81. Kuzmanovic); Petric, Eduardo.

Die Super League ruht – aber nicht bei der BaZ. Wir blicken jeden Tag auf die Begegnung eines Basler Vereins am entsprechenden Datum zurück. So lange, bis der Ball endlich wieder rollt.