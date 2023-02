Bauprojekte in der Region Basel – 226 Millionen Franken für die Agglo Der Bund hat viel Geld an die trinationale Agglomeration Basel gesprochen. Als wichtigste Bauvorhaben werden mehrere Tramprojekte deklariert.

Als wichtigste Projekte deklarierte der Verein Agglo Basel auch die vorgesehene ÖV-Drehscheibe in Bottmingen. Foto: Pino Covino

Der Bund hat am Mittwoch im Agglomerationsprogramm der 4. Generation 226 Millionen Franken an die trinationale Agglomeration Basel gesprochen. Der Verein Agglo Basel freut sich über die Unterstützung mit dem bekannten Wermutstropfen, dass der Zubringer Bachgraben aussen vor blieb.

Als wichtigste Projekte deklarierte der Verein Agglo Basel in seiner Stellungnahme vom Mittwoch die drei Tramprojekte «Tram Letten» in Allschwil, «Tram Petersgraben» in Basel und «Verlängerung Tram 8 bis Läublinpark» in Weil am Rhein (D) sowie diverse ÖV-Drehscheiben in Basel, Bottmingen, Pratteln, Zwingen, Riehen und Schliengen (D).

Darüber hinaus sollen gemäss Bundesbeschluss die Investitionen zur Elektrifizierung diverser Buslinien in Basel-Stadt und Basel-Landschaft vom Bund finanziell mitgetragen werden.

Zurückhaltend äussert sich der Verein zur bereits bekannten Nicht-Berücksichtigung des Grossprojekts Zubringer Bachgraben/Allschwil. Der Bund habe sich bereit erklärt, sich in die strategischen Planungen einzubringen und im Hinblick auf die nächste Generation an einer Lösung «für eine gesamtverkehrliche Erschliessung des betroffenen Raums» mitzuarbeiten, heisst es.

