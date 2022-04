Grosseinsatz in Hamburg – 22-jähriger Schweizer soll Frau und sich selbst getötet haben Die Hamburger Polizei hat am Dienstag in einem Wohnhaus einen 22-jährigen Schweizer und eine gleichaltrige Frau tot aufgefunden. Die Ermittler gehen von einem erweiterten Suizid aus.

Polizisten stehen an einer von mehreren gesperrten Strassen im Hamburger Stadtteil Altona. (5. April 2022) Foto: Bodo Marks (Keystone)

Ein 22-jähriger Schweizer soll in Hamburg (D) am Dienstagvormittag zuerst eine 22-jährige Frau und danach sich selbst getötet haben. Bei der Frau habe es sich um eine Bekannte des Mannes gehandelt.

Eine Anwohnerin in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Ottensen habe die Polizei informiert, nachdem sie Schüsse gehört habe, teilte die Polizei Hamburg am Mittwoch mit. Die leblose Frau und ein Mann mit Schussverletzungen seien um 08.45 Uhr im Treppenhaus aufgefunden worden. Beide Personen seien am Tatort verstorben.

Weiter nach der Werbung

Die Polizei habe eine Schusswaffe sichergestellt. Es seien zahlreiche Beamte und ein Helikopter im Einsatz gestanden, mehrere Strassen seien gesperrt worden. Die Identität des Mannes habe zweifelsfrei festgestellt werden können.

Der vermutete Tathergang entspreche dem derzeitigen Stand der Ermittlungen. Diese dauerten an. Eine Beteiligung weiterer Personen könne die Polizei ausschliessen.

Hilfe bei Suizidgedanken Infos einblenden Haben Sie selbst Suizidgedanken oder kennen Sie Betroffene? Für Kinder und Jugendliche ist das Telefon 147 da, auch per SMS, Chat, E-Mail, oder unter www.147.ch. Erwachsene können die Dargebotene Hand kontaktieren, Telefon 143. E-Mail und Chat-Kontakte finden Sie auf www.143.ch. Die Angebote sind vertraulich und kostenlos. Auch die Website www.reden-kann-retten.ch bietet Hilfe. (red)

SDA/aru

Fehler gefunden?Jetzt melden.