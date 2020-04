Als der Ball noch rollte – 22. April 1934: Otto Haftl und die grosse Lust auf Tore In den 30er-Jahren spielte der FC Basel zweimal am 22. April – mit unterschiedlichen Ausgängen. Aber auch sonst tat sich in den Jahren 1934 und 1935 viel im Basler Fussball. Tilman Pauls

So sahen Fussballmannschaften in den 30er-Jahren aus: Meister Servette posiert mit dem Pokal.

Wenn schon zurückblicken in die rotblaue Geschichte, warum dann nicht bis zu jenen Zeiten, in denen selbst der eifrigste Clubhistoriker keine verlässlichen Aufstellungen mehr findet? Wieso nicht so weit zurückgehen, dass selbst die grössten Anhänger des Vereins kaum noch einen Spielernamen kennen? Zum Beispiel in die 30er-Jahre, in denen der FCB zweimal an einem 22. April antritt. Mit unterschiedlichen Ergebnissen.

1934 spielt der FCB auswärts beim FC Zürich. In der ersten eingleisigen Nationalliga-Saison ist es eines von insgesamt 46 Partien für die Mannschaft. Und ein Spieler hat in dieser Saison besonders grosse Lust auf Tore: Otto Haftl, der das Team wenige Jahre zuvor noch als Spielertrainer angeführt hatte. In 30 Runden erzielt der Österreicher 29 der 89 Basler Tore. Nach vier Jahren beim FCB sind es insgesamt 102 Treffer in 108 Partien.

An diesem Tag, beim 4:2 gegen den FCZ, trifft Haftl doppelt. Die weiteren Basler Tore erzielen Alfred Schlecht und Walter Müller. Die Basler belegen am Ende der Saison den fünften Rang hinter Meister Servette, GC, Lugano und Bern. Für den FC Zürich hingegen ist die Niederlage gegen die Basler nur ein Kapitel auf dem Weg in Richtung Abstieg.

Ein Jahr später, am 22. April 1935, geht der FCB hingegen als Verlierer vom Platz. Beim 2:3 im Schweizer Cup gegen Nordstern trifft Alfred Jaeck zwar doppelt, doch am Ende ist der Stadtrivale zu stark. In der Liga landet der FCB zwar erneut auf dem fünften Platz und hat es damit deutlich besser als der FC Concordia, der absteigt und nie mehr in der obersten Schweizer Liga teilnehmen wird. Die letzte Saison mit drei Basler Vereinen in der höchsten Spielklasse (FCB, Nordstern und Concordia) nimmt für die Stadt aber trotzdem ein unschönes Ende.

Nachdem Nordstern den FCB im Cup ausgeschaltet hat, erreicht die Mannschaft das Endspiel und verliert dort mit 0:10 gegen den FC Lausanne-Sport. Ein Ergebnis, das nach heutigem Verständnis nahezu unmöglich erscheint, damals aber durchaus vorkommen konnte. Immerhin endete das Endspiel im Schweizer Cup zwei Jahre später erneut mit 10:0. Dieses Mal allerdings ohne Basler Beteiligung.