Zwischenbilanz der Art – 22,5 Millionen Franken für eine Spinne – aber noch keine Sensationsmeldung An den ersten zwei Tagen der Kunstmesse wechselten einige bedeutende Werke den Besitzer. Die letztjährige Rekordmarke von 40 Millionen Dollar wurde aber noch nicht geknackt. Dorothea Gängel

Eines der teuersten Gemälde an der diesjährigen Art Basel: 60 Millionen Dollar steht auf dem Preisschild für «Untitled» von Mark Rothko. Foto: Kostas Maros

Die Art Basel ist ein Schauplatz der Superlative und Jahr für Jahr für Sensationsmeldungen gut. Im Vorfeld der diesjährigen Messe wurde jedoch gemunkelt, dass die Rekordverkäufe ausbleiben könnten, da der Kunstmarkt abgekühlt habe. Was ist dran an diesen Befürchtungen? Und wie zufrieden sind die Galeristen nach den ersten zwei Messetagen?

Bereits am Dienstag, kurz nach Eröffnung der Art Basel Preview, sorgte wieder einmal eine Spinne von Louise Bourgeois für Erleichterung bei den Veranstaltern. Die Bronzeskulptur spülte der Galerie Hauser & Wirth 22,5 Millionen Dollar in die Kasse. Die Galerie hatte bereits im letzten Jahr mit einem deutlich grösseren Exemplar des Gliederfüssers 40 Millionen Dollar erzielt. Hauser & Wirth verfügt über ein weltumspannendes Netz und hat in den vergangenen zwei Tagen an der Art Basel ausser der Spinne noch eine Personage (Holzfigur) sowie ein Gemälde von der französisch-US-amerikanischen Künstlerin verkauft (siehe Box).

Louise Bourgeois: «Spider IV» (1996), Bronze, 203,2 × 180,3 × 53,3 Zentimeter. Foto: Jon Etter

Bourgeois toppt sie alle Infos einblenden Die Zürcher Galerie Hauser & Wirth, die international zu den ganz Grossen im Business gehört, hat in den ersten Stunden nach Eröffnung der Art Basel gleich drei bedeutende Werke von Louise Bourgeois verkauft. Die Bronzeskulptur «Spider IV» (1996) wurde für 22,5 Millionen Dollar verkauft, eine Personage-Skulptur (1953) für 7,5 Millionen Dollar und ein seltenes frühes Gemälde von 1946 für 2,75 Millionen Dollar. Mark Bradfords «2000 Acres Listed» (2023) fand für 3,5 Millionen Dollar einen Käufer. Jack Whittens «Golden Spaces» wurde für 3,2 Millionen Dollar und «Andrea Chenier» (1967/2022) von Barbara Chase-Riboud für 1,3 Millionen Dollar verkauft. Nicht genug, von George Condo wurden zwei Werke für zusammen 8,3 Millionen Dollar veräussert. Dazu kommen noch über ein Dutzend Werke zu Preisen unter einer Million. Von Alberto Giacometti wurde zudem eine «Grande tête noir» (1961) zu einem Preis verkauft, der nicht genannt werden könne. Hauser & Wirth schreiben in dem am Dienstagnachmittag verschickten Communiqué, dass die Verkäufe an der Art Basel meist den Abschluss eines längeren Prozesses darstellten, während dessen sich die Galerie mit den Sammlern und Kuratoren in einem intensiven Dialog befunden habe. (hm)

Deren grossen Erfolg begründet Fiona Römer, Senior Director bei Hauser & Wirth, folgendermassen: «Louise Bourgeois hatte in der letzten Zeit einige wichtige Ausstellungen weltweit, so in der Londoner Hayward Gallery oder im Metropolitan Museum of Art. Ausserdem wird sie im Kontext mit anderen wichtigen Künstlern gezeigt, so in der Nationalgalerie Oslo mit Francis Bacon und Edvard Munch.»

Carzaniga zeigt erstmals eine One-Man-Show

Auch die Basler Galerie Carzaniga zieht eine positive Bilanz nach den ersten zwei Tagen Art. Die Inhaber Markus Rück und Philipp Hediger setzen in diesem Jahr ganz auf den US-amerikanischen Maler Mark Tobey, dessen Weg 1960 nach Basel führte, nachdem die Galerie Beyeler ihm zuvor 40 Werke abgekauft hatte. «Es ist das erste Mal, dass wir eine One-Man-Show an der Art zeigen», sagt Hediger. Die beiden Galeristen haben bereits einige Werke verkauft – zum grössten Teil an Amerikaner. «Es ist schön, dass wieder viele unserer bekannten Käufer aus Amerika dieses Jahr den Weg nach Basel gefunden haben», sagt Rück.

Einen Besucheransturm wie selten in den letzten Jahren erlebte Robert Landau, Inhaber von Landau Fine Art, der seit 1992 an der Art Basel präsent ist, am ersten Tag. «Zum Glück war der zweite Tag dann etwas ruhiger, das lässt Zeit für Gespräche», sagt er. Zu den Hauptwerken der Galerie gehören in diesem Jahr zwei Picassos – beides Porträts von ehemaligen Geliebten des spanischen Künstlers: Marie-Thérèse und Françoise. Sie stehen für je 25 Millionen Dollar zum Verkauf. «Die ersten zwei Tage liefen sehr gut», sagt Tochter Jennifer Landau Evans. Mehr verrät sie nicht, hier wird weder über Umsatz noch über verkaufte Werke gesprochen.

«Was mich besonders freut, ist, dass zwei bedeutende Werke von zwei Museen gekauft wurden.» Stefan von Bartha, Inhaber der Galerie von Bartha

Anders Stefan von Bartha, Inhaber der gleichnamigen Galerie in Basel, der in den ersten zwei Messetagen einige Werke verkauft hat. «Was mich besonders freut, ist, dass zwei bedeutende Werke von zwei Museen gekauft wurden», sagt er. «Es ist immer eine Auszeichnung, wenn Museen bei einem kaufen, dann weiss man, dass man die richtigen Sachen mitgenommen hat.» Es handelt sich zum einen um ein Gemälde des deutschen Malers und Bildhauers Imi Knoebel, den die Galerie bereits seit langem begleitet. Zum anderen um ein historisches Werk des belgischen Malers Georges Vantongerloo.

«Die Grundstimmung ist wieder sehr positiv», fasst von Bartha die ersten beiden Messetage zusammen. «Man nimmt sich wieder Zeit für Gespräche und spürt nichts mehr von der Überhitzung des Marktes wie in der Vergangenheit. Auch viele Menschen, die wir lange nicht gesehen haben, sind dieses Jahr an die Art Basel gereist – aus Amerika und Europa.»

Zu den teuersten Gemälden an der Art zählt 2023 das Werk «Untitled» des US-amerikanischen Malers Mark Rothko, eine abstrakte Malerei in Orange und Gelb. Es steht bei der Galerie Acquavella für 60 Millionen Dollar zum Verkauf. Bisher hat es noch keinen Käufer gefunden. Bis zum Messeschluss am Sonntag, 18. Juni, kann sich das aber noch ändern.

