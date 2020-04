Als der Ball noch rollte – 21. April 2014:

Diaz winkt ab Der FC Basel verliert gegen den FC Zürich erst Gaston Sauro, dann Giovanni Sio und schliesslich den Cupfinal. Auch, weil Marcelo Diaz irgendwann keine Lust mehr auf den Yakin-Fussball hat. Oliver Gut

Der Basler Frust sitzt tief: Naser Aliji, Marcelo Diaz und Yann Sommer haben das Nachsehen, während Mario Gavranovic und Yassine Chikhaoui das 2:0 bejubeln (v.l.). Foto: Lukas Lehmann (Keystone)

Marcelo Diaz ist ein stolzer Mann. Und im Frühling 2014 steht er kurz vor dem Höhepunkt seiner Karriere: Als Stammspieler wird er im Juni mit der chilenischen Nationalmannschaft an die WM reisen und dort Titelverteidiger Spanien aus dem Turnier werfen und im Achtelfinal erst im Elfmeterschiessen an Gastgeber Brasilien scheitern.

Ein Elfmeterschiessen jedoch ist weit entfernt, als Marcelo Diaz an diesem 21. April im Berner Stade de Suisse den Rasen betritt. Der stolze Mann wird beim FC Basel in der 106. Minute eingewechselt. Seine Farben liegen gegen den FC Zürich in dieser Verlängerung bereits mit 0:1 hinten. Und die Chancen auf den Cupsieg sind damit praktisch bei null, weil Rotblau mit zwei Spielern weniger agiert als der Gegner: In der 66. Minute ist Gaston Sauro wegen einer Notbremse des Feldes verwiesen worden, in der 99. folgt ihm Giovanni Sio ebenfalls unter die Dusche – nach der zweiten Gelben Karte für eine Schwalbe, die keine war. Dann fällt das erste Gegentor.

Für einen wie Diaz ist es schon eine Beleidigung, bei einem derart wichtigen Spiel nicht in der Startelf zu stehen. Erst eingewechselt zu werden, als die Lage aussichtslos ist, hat etwas Demütigendes. Aber sein Trainer Murat Yakin hat nicht vergessen. Er hat nicht vergessen, dass Marcelo Diaz elf Tage zuvor im Viertelfinal-Rückspiel in Valencia vom Platz geflogen und der FCB schliesslich ausgeschieden ist. Und er hat auch nicht vergessen, dass Diaz am Sonntag danach in Sitten ein Bild von den Walliser Bergen auf Instagram postete. Es war eine Retourkutsche, denn Yakin hatte im Nachgang an das Valencia-Aus davon gesprochen, dass Diaz und Matias Delgado in Sitten Zeit haben würden, um sich die Berge anzuschauen. Womit er seine Sündenböcke für Valencia markiert und ihnen einen Platz auf der Ersatzbank in Aussicht gestellt hatte.

Doch dieser Cupfinal ist noch nicht fertig. Der FCB sucht verzweifelt den Ausgleich. Und der FCZ, der kontert gekonnt. Diaz grätscht gegen Yassine Chikhaoui ins Leere, dieser bedient Gavranovic – 0:2. Murat Yakin tobt ob Diaz’ wenig motiviertem Versuch, Chikhaoui zu stoppen. Und was macht der Chilene? Er hebt nur den Arm und winkt desinteressiert in Richtung seines Trainers ab.

Der FC Basel verliert an diesem Tag. Und der FC Basel wird später Meister. Aber mit dem Trainer liegt vieles im Argen. Nicht nur im Verhältnis zu Marcelo Diaz. (olg)

FC Zürich - FC Basel 2:0 n.V. (0:0, 0:0)

Stade de Suisse Wankdorf. – 23’312 Zuschauer.

Tore: 100. Gavranovic (Teixeira) 1:0. 114. Gavranovic (Chikhaoui) 2:0.

Gelb-Rote Karte: 99. Sio (Unsportlichkeit).

Rote Karte: 66. Sauro (Notbremse-Foul).

FC Zürich: Da Costa; Teixeira, Kecojevic, Djimsiti; Buff (86. Mariani); Philippe Koch, Chiumiento, Chikhaoui, Rikan (110. Kajevic); Gavranovic, Etoundi (91. Sadiku).

FC Basel: Sommer; Aliji, Suchy, Sauro, Safari; Serey Die, Elneny; Callà (70. Arlind Ajeti), Frei (60. Delgado), Stocker (106. Diaz); Sio.