Die Vermischung der Rassen wird unsere Zukunft farbiger machen. Foto: Getty Images

Zu den wenigen Vorzügen von Corona ist die Verdrängung birnenweicher Debatten zu zählen. Das Dreikönigsfest 2021 zum Beispiel fand in aller Stille statt. Noch vor einem Jahr wogte das Christentum in heller Aufregung. Denn nach ein paar Jahrhunderten hatte jemand endlich rechtzeitig entdeckt: Einer der Könige ist ja schwarz! Mannomann, die Heiligen Drei Könige, sie sind ja rassistisch! In Wirklichkeit bilden zwar die drei Herrscher aus Afrika, Asien und Europa ein derart friedvolles Sinnbild, dass man ihnen am liebsten den Weltsicherheitsrat anvertrauen möchte. Aber eben, für Leute, die Ästhetik auf Ethik reduzieren, gilt das Trio der Gabenbringer als Sinnbild für Rassismus. Weshalb anno 2019/2020 so manche Kirchengemeinde über ihre Weihnachtskrippe ging und den schwarzen Mann entfernte.