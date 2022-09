Was sind Rüsselkäfer?

Rüsselkäfer stellen mit über 62’000 bisher beschriebenen Arten und weiteren 150’000 zu erwartenden Arten die artenreichste Käferfamilie weltweit dar. Faszinierend ist gemäss dem Naturhistorischen Museum Basel die ungeheure Vielfalt an Arten, Farben und Formen. Verschiedenartigste Lebensweisen und damit verbundene Anpassungen kennt man heute von diesen Tieren.

Was alle Rüsselkäfer aufweisen, ist ein verlängerter Kopf, der als «Rostrum» (Rüssel) bezeichnet wird. Rüsselkäfer sind stets auf ihre Wirtspflanzen angewiesen. Ihr Lebensraum erstreckt sich von Unterwasser-Biotopen in der Tiefebene bis in das Hochgebirge auf über 4000 Meter.

In der Schweiz sind von den 7500 bekannten Käferarten bisher rund 1080 Rüsselkäfer-Arten dokumentiert. Andere bekannte Käferfamilien sind Laufkäfer, Blattkäfer oder Bockkäfer.