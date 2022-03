Basler Unihockeyaner verlieren – 20 Sekunden zum Vergessen Basel Regio träumt vom Aufstieg in die Nationalliga A. Doch die besten regionalen Unihockeyaner unterliegen in Spiel 2 der Promotions-Playoffs Sarnen 3:5 und kassieren die erste Niederlage in dieser Poule. Dominic Willimann , William Kong

Basel Regio hatte das Spiel mehrheitlich im Griff – doch in den entscheidenden Momenten war der A-Ligist aus Sarnen präsent. Foto: Dominic Willimann

Der Auftrag ist klar. Basel Regio hat in Spiel eins dieser Serie vorgelegt. Und damit den ersten kleinen Schritt in Richtung Aufstieg getan. In diesem Jahr möchten die Basler Unihockeyaner endlich das tun, was sie seit Jahren anstreben und was ihnen aus sportlichen wie pandemischen Gründen bislang verwehrt blieb: die Promotion in die Nationalliga A.

Also soll nun in diesem zweiten Vergleich mit dem A-Ligisten aus Sarnen der zweite Erfolg Tatsache werden. Ein Vorteil ist, dass der Unterklassige zum zweiten Mal en suite in der heimischen Sandgruben antreten darf. Weil die Obwaldner über Hallenprobleme klagen, konnte vereinbart werden, dass Basel Regio erst zweimal zu Hause spielt, ehe am Freitag erstmals in der Zentralschweiz eine Partie dieser Poule ausgetragen wird.



Im Unterschied zu Spiel 1, das Basel 7:3 gewann, gelangen die Basler an diesem Mittwochabend nicht in Rückstand. Wiewohl die Gäste der Führung näher sind, da ein Sarner Angreifer an Goalie Christian Coray scheitert (7.). Doch der Gegenzug bringt dem Heimteam die Führung. Auf Vorlage von Patrick Krähenbühl schiesst Markus Sutter zum 1:0 ein.

Die Hypothek nach 45 Minuten

Nach einer kompakten Leistung in dem ersten Drittel kommen die Gäste in den zweiten 20 Minuten glücklich zum Ausgleich. Nicht nur dürfen die Sarner in Überzahl spielen, auch wird Erik Owelings Schuss von Basel-Verteidiger Nicolas Schwob unhaltbar ins eigene Tor abgelenkt: 1:1.

Es ist in dieser Spielphase aber nicht mehr denn ein Ausrutscher von Basel Regio, das das Spielgeschehen dominiert und durch Sutters zweiten Treffer erneut vorlegt. Doch dann kommen die 20 Sekunden der Basler Unaufmerksamkeit. Erst gleicht Oliver Forslind aus, dann gelingt Mathias Hagert das 3:2. Der Schock beim Heimteam sitzt tief. Da hat man das Geschehen im Griff, und das Skore dreht innert Sekunden von 2:1 auf 2:3.

Mit der Hypothek dieses Rückstands startet Jami Herralas Equipe in den Schlussabschnitt. Allerdings wird das Vorhaben jäh gestoppt. Mit einem «Buebetrickli» markiert Oweling den zweiten Treffer des Abends – und bringt seinen Farben den ersten Zweitore-Vorsprung in diesem Vergleich ein. Und es kommt für Sarnen noch besser: In Unterzahl erzielt Stürmer Marc Dubacher das 5:2. Gespielt sind zu diesem Zeitpunkt 45 Minuten.



Nun haben die Basler nichts mehr zu verlieren und sind nur noch in der Offensive anzutreffen. Doch Patrick Mendelins Anschlusstreffer nach 57 Minuten fällt zu spät. 3:5 heisst es am Ende aus Sicht des B-Ligisten, was den 1:1-Ausgleich in der Serie bedeutet. Was den Baslern bleibt, ist die Erkenntnis, dass sie über weite Strecken der Partie besser waren – bis auf die wenigen Sekunden, die dem Geschehen die entscheidende Wende gaben.



Basel Regio - Ad Astra Sarnen 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)

Sandgruben. – 285 Zuschauer. – SR Brunner/Büschlen. – Tore: 7. Sutter (Krähenbühl) 1:0. 22. Oweling (Hagert/Ausschluss Rintala) 1:1. 32. Sutter (Lindroos) 2:1. 33. (32:19) Forslind (Hagert) 2:2. 33. (32:39) Hagert 2:3. 42. Oweling (Hagert) 2:4. 45. Dubacher (Furrer/Ausschluss Forslind!) 2:5. 57. Mendelin (Gerber/Basel ohne Torhüter) 3:5. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Basel, 1-mal 2 Minuten gegen Sarnen.

Basel: Coray; Moser, Schwob; Lindroos, Plozza; Meier, Suter; Mendelin, Rintala, Jokinen; Laurila, Sutter, Krähenbühl; Gerber, T. Kurth, Chrétien.

Bemerkungen: 60. (59:48) Coray hält Penalty von Läubli. 60. (60:00) Coray hält Penalty von Höltschi.

Dominic Willimann

