Igor Stamenov sagt Adieu – 20 Jahre, 607 Spiele: Der RTV-Rekordspieler hört auf Für eine Saison wollte Igor Stamenov 2002 zum RTV Basel Handball spielen kommen. Geblieben ist der Serbe bis heute. Nun beendet der 43-Jährige mit seinem 607. Ernstkampf wohl seine Karriere. Dominic Willimann Luc Durisch

43-jährig und auch vor seinem letzten Pflichtspiel topfit: RTV-Handballer Igor Stamenov auf der Terrasse des «Club de Bâle», seiner Lieblingsbeiz. Foto: Lucia Hunziker (Tamedia)

Alles beginnt mit einer Videokassette. Diese findet den Weg vom damaligen Jugoslawien in die Schweiz. Das ist im Sommer 2002. Auf den wackligen Bildern sehen die Verantwortlichen des RTV Basel einen 23-jährigen Handballer. Linkshänder. Sein Name: Igor Stamenov.

Obwohl dem Spieler von Vranje mehrere Angebote vorliegen, entscheidet er sich, zum damaligen B-Ligisten nach Basel zu reisen. Mit ein Grund dafür ist sein Onkel, der in Luzern lebt. «Ich wusste von ihm, dass man in der Schweiz ein schönes Leben führen kann.» In seiner Heimat hätte er seine Karriere problemlos fortsetzen können. Doch die Perspektiven sind nach den schrecklichen Kriegsjahren («Was ich jetzt in der Ukraine sehe, erinnert mich an damals») düster: Zu verdienen gibt es für den Handballer in Serbien wenig. Zudem werden ihm nur Vierjahresverträge angeboten. «Zu lang», findet Stamenov.

So steht er im Sommer 2002 in der Joggeli-Halle im Probetraining des RTV. Und schon nach der ersten Übungseinheit offeriert ihm der damalige Spielertrainer Rolf Dobler einen Einjahresvertrag. Stamenov unterschreibt sofort – und bleibt bis heute. Zwanzig Jahre ununterbrochen beim RTV Basel, 606 Ernstkämpfe in den obersten beiden Ligen, in denen er jeweils mindestens 50 Minuten pro Partie auf dem Spielfeld steht. Es sind eindrückliche Zahlen und eine Vereinstreue, die schweizweit seinesgleichen suchen.

Darauf ist Igor Stamenov stolz. Das ist an der Fasnacht dieses Jahres spürbar, da er mit Karli Odermatt bei einem Glas Weisswein vor dem «Gifthüttli» sitzt. «Ich habe mehr Partien für den RTV in den Knochen als Karli für den FCB», stichelt Stamenov. Wenn am Donnerstag die Realturner den NLA-Ligaerhalt gegen Genf realisieren können (19.30 Uhr, Rankhof), ist es der 607. und bei einem Sieg letzte Einsatz von Stamenov. Zum Vergleich: Odermatt trug in 411 Spielen Rotblau.

«Karli ist ein Freund von mir»

Stamenov wird also nochmals die Gegenspieler mit einer Finte täuschen und seine Qualitäten ausspielen, beobachtet von Odermatt. Die RTV-Legende hat die FCB-Legende zu ihrem Abschied eingeladen. «Karli ist ein Freund von mir», sagt er. Wie auch Timm Klose, der wegen seines Engagements in Bristol aber nicht nach Basel reisen kann.

Stamenovs Freundeskreis geht weit über den Handball hinaus. Längst kann er für seinen Abschied am Donnerstag nicht alle einladen, die er gern dabeihätte. «Ich hätte 2000 Telefonate machen müssen, die Halle fasst aber nur 1500 Besucher.»

Als Igor Stamenov vor zwanzig Jahren sich am Rheinknie niederlässt, ist er allein. Gewiss, sein Onkel unterstützt ihn, und auch Leute im Verein helfen ihm, sich bei seinem ersten Ausland-Engagement zurechtzufinden. Allen voran Silvio Wernle ist eine enge Bezugsperson, später auch der langjährige Präsident Alex Ebi. Im RTV findet er rasch Freunde und in Basel seine heutige Frau.



Als Igor Stamenov (unten links) 2002 zum RTV stiess, war er einer von acht Neuen. Foto: Georgios Kefalas

Obwohl der rechte Flügelspieler immer wieder lukrative Angeboten aus ganz Europa vorliegen hat, unterschreibt er jedes Jahr auf ein Neues beim RTV. Bei jenem Verein, der damals ein Liftclub zwischen NLA und NLB ist, der finanziell zuweilen kurz vor dem Kollaps steht und bei dem auch mal zum Trainingsstart nur sechs Spieler auf der Kaderliste aufgelistet sind. «All das hat meine Verbundenheit zum RTV noch verstärkt», sagt er heute.

Hinzu kommt, dass vor bald achtzehn Jahren seine Tochter in Basel geboren wird. Er weiss früh, dass ihn hier so schnell nichts wegbringen kann. «Ich bin generell eine treue Seele. Wenn ich beispielsweise einmal ein Restaurant gefunden habe, das mir gefällt, gehe ich immer dorthin», sagt Stamenov. Aktuell hat es ihm der «Club de Bâle» angetan.

Der Siegeswille

Dass er mit den Realturnern in diesen zwei Dekaden oft ans Limit gehen muss, passt zu Stamenovs Charakter. «Egal, wie der Gegner heisst: Ich will immer gewinnen», sagt Stamenov. Selbst im Training, wenn Fussball gespielt wird, möchte er als Sieger aus der Halle. «Verliere ich dort, kann es vorkommen, dass ich mich darüber so aufrege und nachts kaum schlafe.»

Es ist dies eine Mentalität, die Stamenov von klein auf entwickelt. In bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, wird ihm vermittelt, dass er mit Fleiss Grosses erreichen kann. Geld für Ferien am Meer hat die Familie keines, so hilft Stamenov als Knabe in der schulfreien Zeit jeweils seinem Grossvater, einem gelernten Maurer, auf dem Bau. «Dort habe ich einiges fürs Leben gelernt.»

Auch mit 43 immer mit vollem Einsatz dabei: Igor Stamenov. Foto: Pino Covino (Tamedia)

Entscheidendes für seine Sportlerkarriere spielt sich schliesslich ab, als Stamenov 12 ist. Sein Sportlehrer ist Handballer, und als dieser erkennt, dass der damalige Fussballer Stamenov Linkshänder ist, folgt eine klare Ansage: «Entweder du wechselst zum Handball, oder du fliegst von der Schule.» Stamenov hat keine Wahl, weil auch die Worte des Vaters deutlicher nicht sein könnten: Er müsse auf den Lehrer hören, so die Botschaft. Ein paar Tage später steht er erstmals in einer Handballhalle mit 5000 Zuschauern. «Da wusste ich: Das möchte ich als Spieler auch mal erleben.»

Eine solch grosse Kulisse sucht Stamenov in der Schweiz vergeblich. Dafür spielt er immer. Verletzt ist er nur einmal, da er sich in der Vorbereitung beim Beachsoccer das Innenband im linken Knie reisst. Drei Monate sollte er pausieren, doch sechs Wochen später beginnt die Saison, und Stamenov wäre nicht Stamenov, würde er nicht trotz Blessur spielen. «Solche Schmerzen hatte ich nie mehr in meinem Leben.» Sein Einsatzwille ist bis heute unbändig.

Die Zeit ist reif

Heute fühlt sich Stamenov so fit wie lange nicht mehr. Dass Mit- und Gegenspieler seine Söhne sein könnten, merke er nicht. Trotzdem spüre er, dass nun die Zeit reif sei, um anderen Platz zu machen. Ein Anzeichen dafür sei, dass er auf dem Feld vielmals lieber die Mitspieler in Szene setze, denn selbst den Abschluss zu suchen.

Nicht so wie in seinen besten Jahren, da der Captain vielmals den Unterschied ausmacht. Gern erinnert er sich an die Zeit mit Sung-Il Hwangbo. «Er war der beste Mitspieler, wir verstanden uns blind», erzählt Stamenov. So manches Tor für die Galerie hat er auf Zuspiel des Südkoreaners erzielen dürfen.

Den wichtigsten Treffer erzielt Stamenov in seiner ersten Saison, in der der RTV gleich in die NLA aufsteigt. Im Entscheidungsspiel gegen Endingen gelingt ihm das Siegtor. «Wir spielten in Unterzahl, vier gegen sieben. Ich konnte irgendwie den Ball klauen, traf vom eigenen Kreis mit der Schlusssirene ins verwaiste gegnerische Tor und sicherte uns den Aufstieg.» Für Stamenov ganz klar «mein bestes Spiel für meinen Club».

Aber diese Liebe zwischen Stamenov und dem RTV geht weit über den Handball hinaus. Es ist ein Beispiel von Integration, wie sie vielleicht nur der Sport bieten kann. Wenn er von Basel spricht, wo er seit zwanzig Jahren wohnt, redet er von seiner Heimat. Zwei Jahre braucht er, um Baseldeutsch zu lernen. Den Deutschkurs in der Schule bricht er ab, «weil ich nicht gern Hochdeutsch spreche». Den Dialekt bringt er sich in der Kabine und bei der Arbeit bei.



Denn nur vom Handball lebt Stamenov einzig in den Basler Anfängen. Danach arbeitet er – wo immer es ihn braucht. «Ich bin mir auch heute für nichts zu schade», sagt Stamenov. Seit zehn Jahren hat er eine eigene Reinigungsfirma, nachdem er zuvor «alle Arbeiten» auf dem Bau ausgeübt hat. Am liebsten habe er gemalt und Decken hochgezogen. Handwerklich, erzählt Stamenov, könne ihm keiner etwas vormachen.

Dafür hat er nach seinem Rücktritt mehr Zeit. Wie auch für Ausfahrten mit dem Rennvelo und Tennismatchs mit Freunden. Sich vom RTV ganz zu entfernen, kommt für ihn aber nicht infrage. «Das geht nicht», sagt er und lacht. In welcher Funktion er dem Verein erhalten bleibt, sei Gegenstand von Gesprächen. Geht es nach Igor Stamenov, hat er klare Vorstellungen: «Hätte ich viel Geld, würde ich uns eine Halle bauen.» Das ist aber längst nicht alles. «Auch möchte ich in Basel einmal Champions-League-Handball sehen.»

An Visionen mangelt es dem Serben nicht. Aber erst hat die Nummer 10 («Eine Hommage an mein Idol Diego Maradona») ihren letzten Auftritt als Aktiver in Schwarzweiss. Der Verein hat rund um die Partie vom Donnerstag ein Rahmenprogramm für seine Legende zusammengestellt.

Alle werden sie da sein, die mit und gegen ihn gespielt haben. Die nach dem Spiel mit ihm gelacht und ein Bier getrunken haben. Und die von Igor Stamenov vor allem eines vermittelt bekommen haben: was es heisst, sich von A bis Z für den Verein seines Herzens einzusetzen.

Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.